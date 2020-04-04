رابط الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافد وكيفية تجديدها إلكترونياً عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية

يمكنك عزيزي المواطن الوافد والزائر إلى دولة المملكة العربية السعودية القيام بالاستعلام عن صلاحية إقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التي تعمل على تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين في المملكة من أجل توفير الوقت والجهد لهم، كما وتهدف البوابة إلى العمل على تحسين جودة الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة وذلك بهدف التقليل من الوقت وتجنب زيارة مراكز المديرية العامة للجوازات في الوقت الراهن في ظل الظروف الحالية.

صلاحية إقامة الوافد

تعتبر صلاحية إقامة وافد هي من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يرغب الوافد والمقيم في الاستعلام عنها من أجل تجنب التعرض للعقوبات التى قد يتم فرضها على الوافد أو المقيم في حال عدم قيامه بتجديد الإقامة وذلك ضمن سياسة وزارة الداخلية المتبعة بخصوص هذا الشأن.

وقد أتاحت بوابة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة من أجل تقديم التسهيلات للمواطنين الوافدين والمقيمين في السعودية من أجل توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن صلاحية إقامة عبر بوابة أبشر

سوف نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد من خلال بوابة أبشر الإلكترونية الوافد والمقيم من خلال الخطوات التالية :-