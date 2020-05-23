رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة أو الهوية للوافد المقيم في السعودية عبر منصة أبشر الجوازات

تواصل وزارة الداخلية السعودية تقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر الإلكترونية للمواطنين والوافدين المقيمين، حيث تتميز منصة أبشر أنها تقدم الخدمات والمعاملات الحكومية بشكل سهل على الانترنت دون جهد أو تحرك منك، وذلك بسبب أنك سيكون باستطاعتك إنجاز معاملاتك الحكومية من خلال هذه المنصة بشكل الكتروني مسهل وميسر، وفي هذا المقال سنذكر لكم خطوات ورابط الاستعلام عن مدى صلاحية الإقامة الخاصة بك، حيث من المهم جداً الإبقاء على اطلاع تام على سريان الاقامة الخاصة بك، تابع في هذا المقال للتعرف:-

صلاحية الاقامة عبر منصة أبشر الالكترونية 1441 بواسطة رقم الاقامة

تمكنك منصة أبشر الإلكترونية من الاستعلام عن صلاحية الاقامة الخاصة بك كما تمكنك من إجراء عملية تجديد صلاحية الاقامة بشكل سهل وميسر، وتدعو السلطات الحكومية في السعودية المواطنين والوافدين خلال الفترة الحالية إلى استخدام المنصات الالكترونية بهدف انجاز وانهاء المعاملات الحكومية دون خروجك من المنزل وذلك ضمن الالتزام بإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

عقوبة المتأخر بعملية تجديد صلاحية الاقامة

أقرت السلطات السعودية عدة عقوبات بشكل تدريجي لغير الملتزمين بتجديد صلاحية الاقامة خلال الفترة المتاحة للتجديد، والعقوبات كالتالي:-

في أول مرة يتم التأخير في تجديد صلاحية الاقامة يتم فرض غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي. وفي المرة الثانية التي يتم أيضاً التأخير في اجراء عملية تجديد صلاحية الاقامة يتم فرض غرامة تصل إلى 1000 ريال سعودي. أما في المرة الثالثة يتم طرد الوافد نهائياً خارج حدود المملكة العربية السعودية ويمنع من دخولها أبداً بعد ذلك.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة عبر أبشر الجوازات 1441

نقدم لكم الخطوات المضمونة للاستعلام عن مدى صلاحية الاقامة الخاصة بك من خلال منصة أبشر الالكترونية والخطوات المعروفة كالتالي:-

الدخول إلى موقع “منصة أبشر الجوزات الالكتروني”. كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية أو الاقامة الخاصة بك. ثم كتابة كلمة السر الخاصة بالحساب. كتابة رمز التحقق المرئي في الخانة المحددة لذلك. النقر على زر “تسجيل الدخول” بعد التأكد من جميع البيانات المدخلة.

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