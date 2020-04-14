رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية 1441

تسعى المملكة العربية السعودية لإنهاء من عصر التعاملات الورقية سواء مالية أو الإدارية، لذلك حرصت على إطلاق المنصات الإلكترونية التابعة لها لإتمام التعاملات الإلكترونية بشكل سريع وسليم، ومن أهم تلك المنصات منصة أبشر الجوازات التي تقدم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد الذي يبذلونه في المصالح الحكومية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يحرص الوافدين إلى المملكة بشكل دائم على الاستعلام الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة من أجل تجديدها قبل هذا التاريخ، وذلك لعدم دفع الغرامات المالية أو عدم التعرض إلى ترحيل من البلاد بشكل نهائي، نقدم لكم من خلال مقالنا هذا خطوات الاستعلام عن الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية:

أولا عليك عزيزي المواطن فتح بوابة أبشر الإلكترونية. قم بعملية تسجيل الدخول على المنصة ثم قم بالتوجه نحو الاستعلامات الإلكترونية. تفتح نافذة جديدة تطلب منك ملء البيانات المطلوبة “رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد، كتابة الرمز المرئي”. ثم الضغط على ايقونة التحقق من بياناتك. سوف تجد المعلومات الخاصة بعملية الإقامة وأيضاً موعد الانتهاء لها بالرسوم وتجديدها.

عقوبة عدم تجديد الإقامة

قامت وزارة الداخلية السعودية بوضع عقوبات للمخالفين عن تسديد رسوم الإقامة، يتم فرض الخلافات بعد ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة، والعقوبات هي على النحو التالي: