رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر الجوازات 2020

تسعى الحكومة السعودية على تنظيم عملية الإقامة من خلال حملة “وطن بلا مخالف” وتعاونها في هذا الأمر مع المديرية العامة للجوازات التي تمدها بالمعلومات الخاصة بالمخالفين، لذلك يجب على كل مغترب الحرص على تجديد صلاحية الإقامة الخاصة به في موعدها حتى لا يتعرض لدفع غرامات مالية، أو الترحيل من السعودية إلى بلده الأصلية، ويحق للكافل الاستعلام عن إقامة العاملين لديه وكذلك تجديد إقامتهم إلكترونيا.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن صلاحية إقامة وافد مقيم برقم الاقامة إلكترونياً، ذلك من خلال الخدمة “موقع أبشر” التي تقوم بتقديمها وزارة الداخلية السعودية لكي يتم الإستعلام للجميع، نقدم لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة:

زيارة موقع أبشر الإلكترونية. القيام بعملية التسجيل الدخول. إدخال رقم الهوية. وإدخال كلمة المرور. قم باختيار خانة “الخدمات الإلكترونية” ثم “الجوازات” ثم “تجديد الإقامة”. سوف تظهر لك رسالة المعلومات الخاصة في صلاحية الخاصة الإقامة بك.

يمكنك عزيزي المواطن تسديد الرسوم الكترونيا من خلال رقم الإقامة واضافت في حسابك البنكي أو دفع الرسوم من خلال مكاتب الجوازات.

غرامة عدم تجديد الإقامة

قامت الحكومة السعودية بوضع مجموعة من العقوبات والغرامات المالية المقيمين المخالفين في المملكة، العقوبات كالتالي: