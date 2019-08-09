رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة

نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج خطوات “ استعلام عن صلاحية الاقامة” ويتم ذلك من خلال منصة ابشر للجوازات الجديدة، عن طريق رقم الجواز أو رقم الاقامة، ويمكنكم ايضا الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة او الاستعلام عن موظف وافد برقم الحدود، ويقدم الموقع العديد من الخدمات مثل الاستعلام عن تجديد الاقامة، من خلال منصة أبشر absher الجديدة، وتقدم العديد من الخدمات مثل أبشر الأعمال وابشر افراد للوافدين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية .

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

تقدم منصة ابشر للجوازات العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين، مع إمكانية التعرف على الاستقدام، وخدمة نقل كفالة عامل وافد، والاستعلام عن طل نقل كفالة العامل، وسوف نتعرف الان على خطوات الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد برقم الاقامة، وشروط تجديد هوية مقيم، وتقوم ابشر بتقديم خدمات لاكثر من 11 مليون من الوافدين والمواطنين السعوديين، فى مختلف القطاعات، ويمكنكم الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد من خلال الخطوات التالية.

الخطوة الاولى هي الدخول الى منصة أبشر الجديده .

اذا كنت مستخدم جديد فلابد من اتمام عملية التسجيل فى الموقع .

فى حالة انك كنت مسجل فى الموقع سجل دخولك من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ورز التحقق.

قم بإختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة .

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة وهى رقم الاقامة المراد الاستعلام عنها ورمز التحقق المكون من ارقام .

سوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالوافد، وتاريخ صلاحية الاقامة، وموعد انتهائها .

يمكنكم ايضا سداد رسوم تجديد الاقامة الكترونيا من خلال ادخال البطاقة الإئتمانية .

شروط تجديد هوية مقيم

ان لا يكون العالم متغيب عن العمل .

القيام بتسديد الرسوم الخاصة بتجديد الاقامة.

القيام بتسديد المخالفات المرورية الخاصة بالعامل المراد تجديد هويته .

يشترط ان يكون جواز السفر الخاص بالعامل صالح أثناء تجديد الهوية .

وجود العامل داخل اراضي المملكة العربية السعودية .

وجود صورة للعامل وبصمة فى نظام الجوازات وتابعيه الذين اجاوز أعمارهم الـ 15 عام .

وقد تم تدشين موقع جديد خاص بخدمات ابشر للتسهيل على المواطنين والمقيمين عن طريق بوابة أبشر افراد، ويمكن لاصحاب المنشأت أيضا والمؤسسات بالاستعلام عن الخدمات إلكترونيا من خلال منصة أبشر اعمال .