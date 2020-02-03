رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة لكافة المغتربين والوافدين عبر أبشر الإلكترونية 1441

تعتبر بوابة منصة أبشر الإلكترونية من أبرز البوابات الإلكترونية التى يبحث عنها المواطنين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية من أجل الفحص والاستعلام عن صلاحية الإقامة، حيث تتميز تلك البوابة بأنها هي البوابة التي تعمل على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية العديدة والكثيرة للمواطنين من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث سبق لوزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات السعودية بالعمل على تحديث وتطوير المنصة من أجل العمل على تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

استعلام صلاحية الاقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية

يرغب الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية بمعرفة كل ما يتعلق في الاقامة للوافدين أو المقيمين أو المغتربين، حيث تعمل المنصة الإلكترونية على تقديم التسهيلات للمواطنين، ويمكن لكافة الوافدين العمل على فحص والإستعلام عن صلاحية الاقامة.

عقوبة عدم تجديد الاقامة

الحالة الأولى : غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي الحالة الثانية : غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي الحالة الثالثة : الترحيل بشكل مباشر من المملكة إلى بلادك عزيزي المواطن.

خطوات الإستعلام عن الاقامة

يمكنك عزيزي المواطن الإستعلام بشكل إلكتروني عن الاقامة من خلال القيام بالخطوات التي سوف نستعرضها لك عزيزي المواطن من خلال التالي :-