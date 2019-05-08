رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب مايو 2019 طرق سداد الفاتورة .. خدمة الفاتورة الثابتة .. حاسبتي .. الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب بالمملكة السعودية، حيث يمكن معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية، فقد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بالمملكة السعودية عن تقديم خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لشركة الكهرباء، وتأتي هذه الخدمة في إطار ميكنة الخدمات بالمملكة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطن والمقيم بالمملكة، كما يمكن أيضا سداد قيمة الاستهلاك إلكترونيا، فالبدخول على موثع شركة الكهرباء السعودية يمكن برقم الحساب معرفة قيمة الفاتورة وسدداها.

وتجدر الإشارة هنا أن المملكة قد أتاحت إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، كما أتاحت الشركة طرق عديدة لسدا الفاتورة، كما أتاحت الشركة أيضا خدمات متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر :

خدمة الفاتورة الثابتة

خدمة كيف تقرأ فاتورتك

حساب مقدار الاستهلاك

خدمة حاسبتي

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

خدمة الفاتورة الإلكترونية

هي إحدى الخدمات الإضافية التي تقدمها شركة الكهرباء السعودية وهي تمكن المشترك من الاستعلام المباشر عن فاتورة استهلاك الكهرباء شهرياً من خلال البريد الإلكتروني الخاص به، ويستطيع المشترك من خلال هذه الخدمة التمتع بعدة مزايا منها:

استلام إشعارات دورية بصدور الفاتورة. قرب موعد فصل الخدمة في حال عدم السداد. إشعار باستلام سداد الفاتورة.

الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية

يمكنك التسجيل والإلغاء في خدمة الفاتورة الإلكترونية من خلال الأرقام المختصرة لخدمة رسائل الجوال القصيرة في رسالة قصيرة إلى الرقم الموحد (500120) من جميع مزودي الخدمة في المملكة​ كالتالي:

سالة قصيرة الى الرقم الموحد (500120) من جميع مزودي الخدمة في المملكة​ كالتالي:

م التسجيل بخدمة الفاتورة الإلكترونية الطريقة​ نص الرسالة النصية القصيرة (SMS) 1 تسجيل حساب بالخدمة وهو مسجل بخدمة الكهرباء SMS أرسل الرمز ebill متبوعاً بعلامة # ثم البريد الإلكتروني ebill#[email protected] 2 تسجيل حساب بالخدمة وهو غير مسجل بخدمة الكهرباء SMS ​أرسل الرمز ebill​ متبوعاً بعلامة # ثم البريد الالكتروني متبوعاً بعلامة # ثم رقم الحساب Ebill#[email protected]#123456789 3 إلغاء حساب من خدمة الفاتورة الإلكترونية ebill أرسل الرمز ​ebill-unsubscription

متبوعاً بعلامة # ثم البريد الإلكتروني متبوعاً بعلامة # ثم رقم الحساب Ebill-unsubscription#[email protected]#123456789 4 التسجيل عن طريق تطبيق الهواتف الذكية تسجيل رقم الحساب والبريد الإلكتروني وسيتم إشعاركم مباشرة بالاشتراك في الخدمة

مممم

​خدمة حاسبتي لحساب قيمة الاستهلاك الشهري

خدمة جديدة للمشتركين في القطاع السكني تتيح لهم:

التعرف على القيمة التقديرية للاستهلاك الحالي للخدمة الكهربائية.

حساب المبلغ التقديري للفاتورة القادمة.

حساب قيمة الاستهلاك غير الفاتورة

من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.hasibati.com

لكي يتمكن المواطن من التأكد من صحة المعلومات والمبالغ الموجودة في الفاتورة الخاصة به، ليس هذا كل شيء بل يمكنك أيضاً حساب مقدار الاستهلاك وقيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك من خلال خدمة حاسبتي، كما يوفر موقع الشركة السعودية للكهرباء طرق السداد المختلفة والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب.

وفي هذا الصدد ردت الشركة السعودية على مواطن يريد استرجاع خدمة العداد بعد انقطاع الخدمة، وجاء الرد يمكن إعادة الخدمة عن طريق الموقع من خلال خانة تسجيل طلب إعادة الخدمة وذلك بعد سداد كل الفواتير السابقة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب لشهر أبريل 2019 يمكنك التعرف على قيمة الفاتورة والاستهلاك بخطوات بسيطة في بضع ثوان:-

أولاً الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء.

اختار خدمة الفواتير.

ومنها استعراض الفواتير.

أدخل رقم الحساب الخاص بك ثم اضغط على كلمة عرض الفاتورة، سوف تظهر لك الفاتورة بالتفصيل.

طرق السداد ​

تسعى شركة كهرباء السعودية جاهدة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها وذلك بهدف توفير الوقت والجهد والراحة للمشتركين، حيث جعلت الشركة سداد الفاتورة يتم بطرق عديدة ومن طرق السداد المتعددة ما يلي:

الهاتف المصرفي : إذا كنت مشتركاً في خدمة الهاتف المصرفي لدى البنك الذي تتعامل معه.

الصراف الآلي : باستخدامك أي جهاز صرف آلي تابع للبنك الذي تتعامل معه، أو استخدام أجهزة السداد النقدي التي يوفرها البنك.

الإنترنت : بزيارتك الموقع الإلكتروني للبنك الذي تتعامل معه.

تفويض البنك : عن طريق تفويض البنك الذي تتعامل معه بخصم قيمة الفاتورة من حسابك مباشرة.

الشيكات : يمكن قبول الشيكات المصرفية المصدقة في سداد فواتير الاستهلاك.

نقاط البيع : يمكن سداد الفواتير عبر نقاط البيع المتوفرة في مكاتب خدمات المشتركين.

تعريفة الاستهلاك

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 2017/12/12م بخصوص تطبيق تعريفة استهلاك جديدة لكافة فئات المشتركين والتي ستطبق ابتداءً من 2018/1/1م حسب الجدول التالي :​

شرائح الاستهلاك السكني التجاري الزراعي والجمعيات الخيرية الحكومي المصانع المنشآت الصحية والمؤسسات 1 – 6000 18 20 16 32 18 18​ أكثر من 6000 30 30 20

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