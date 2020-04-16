رابط الاستعلام عن مقطوعة شهر رمضان الكريم 1441 لكل مستحقين للدعم المالي

رابط الاستعلام عن مقطوعة شهر رمضان الكريم برقم السجل المدني من اكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير والعديد من المواطنين السعوديين من اجل الاستحقاق المالي، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن صرف المساعدات المقطوعة لجميع المواطنين مستمر وسوف يتم صرف المساعدات المقطوعة خلال وقت قريب وفي حالة اقتراب موعد صرف الإعانات المالية يتم صرفها لمن هم على قوائم الانتظار وبعد ذلك تصرف للمستحقين والمستوفين للشروط، كما متوقع صرف مقطوعة شهر رمضان الكريم وذلك قبل الشهر المبارك، على إن يكون نهاية الشهر الجاري هو موعد صرف المساعدات المالية برقم الهوية من الضمان الاجتماعي كمساعدة كاملة لجميع الأسر المتوسطة والفقيرة.

رابط الاستعلام عن مقطوعة شهر رمضان

مقطوعة شهر رمضان هي عبارة عن مساعدة مالية تعمل على تحسين الظروف والبيئة المعيشية لجميع المواطنين ذو الدخل القليل وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي ولكل أصحاب العمل حتي لو كان عمل ذو دخل بسيط وللأرامل والمطلقات ولمن غاب عنها أو هاجرها زوجها، شرط أن يكونا الزوجين سعوديين الجنسية وان يكون عمرهم اكثر من 35 عاماً وان لا يزيد مبلغ المساعدات المقطوعة عن 30 ألف ريال سعودي للمتزوج والذي يعول ومبلغ 8680 ريال سعودي للأعزب، كما تصرف لمن لا يمتلك سجلات تجارية أو مزارع خاصة.

طريقة الاستعلام عن المقطوعة