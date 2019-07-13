رابط الاستعلام عن موظف وافد برقم الجوازات ورقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

يبحث الكثيرون عن طريقة ” الاستعلام عن موظف وافد” ، ويمكنكم إجراء ذلك من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، برقم الإقامة او رقم جواز السفر أو رقم الحدود، عن طريق الموقع الإلكتروني لتسهيل إجراء الاستعلام بطريقة سهلة وميسرة على الوافدين والمواطنين السعوديين وتوفير الوقت والجهد، وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تسعي لتحويل جميع خدماتها إلكترونيا، وستنعرف من خلال هذا الموضوع على خطوات الاستعلام عن وافد هارب، والاستعلام عن وافد جديد.

خطوات الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة

الدخول الى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عبر هذا الرابط.

تسجيل الدخول على الموقع أو إنشاء حساب جديد إذا كنت مستخدم جديد .

قم بالنقر على الخدمات الالكترونية للمنشأت ثم الضغط على إختيار الإستعلامات الإلكترونية .

قم بالضغط على “الاستعلام عن موظف وافد” .

ادخل رقم الإقامة الخاص به وجنسيته ثم انقر على “استعلام” .

قم بإدخال رمز التحقق .

قم بالضغط على “بحث” وسوف تظهر لك مكان عمل الوافد ومحل إقامته وجميع بياناته .

الاستعلام عن موظف وافد برقم جواز السفر

قم بالدخول الى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عبر هذا الرابط.

ثم إضغط على “الخدمات الإلكترونية” .

ثم الاستعلامات الإلكترونية ,

ثم النقر على “الاستعلام عن موظف وافد” .

ثم قم بإدخال رقم جواز السفر لخاص بالوافد الذى تود الاتعلام عنه .

وادخل جنسيته ورقم التحقق واضغط على “بحث” .

وسوف تظر لك كافة البيانات الخاصة به .

الاستعلام عن موظف وافد برقم الحدود

فى حاله عدم تذكرك رقم جواز السفر او رقم الاقامة فيمكنك الاستعلام عن موظف وافد برقم الحدود الخاص به، والعمل على غجراء جميع الخطوات السابقة، وقبل خطوة كتابة الجنسية أكتب رقم الحدود الخاص بالوافد، وسوف تظهر لك البيانات التالية :

رقم الموظف الوافد .

اسم الموظف الوافد رباعي .

حالة الوافد سواء تم الاستغناء عنه او انه مازال فى العمل .

تقييم المنشأة في وزارة العمل السعودية التي يعمل بها الوافد.

حالة التراخيص الخاصة بالمنشاة سارية أو تحتاج الى التجديد .

خطوات الاستعلام عن وافد هارب

يتم تقديم خدمة الاستعلام عن وافد هارب، عبر موقع وزارة العمل، ويمكن التحري عن إقامته هل تحمل بلاغ عن التغيب عن العمل او آي بلاغ خاص بهروب الوافد .

قم بالدخول الى موقع وزارة العمل عبر هذا الرابط.

ثم قم بإختيار “الاستعلام عن وافد هارب” .

ثم ادخل رقم الإقامة الخاصة به ثم إنقر على كلمة بحث .

وسوف تظهر لك حالة الوافد .

الاستعلام عن موظف وافد جديد

من ضمن الخدمات الالكترونية التي يقدمها موقع وزارة العمل بالملكة العربية السعودية، الاستعلام عن وافد جديد، لمعرفة جميع البيانات الخاصة به، ومعرفة موعد وصولهم، والمكان الذى سيصلون له لاستقبالهم وإحضارهم الى جهة العمل القادمين لها .

خطوات الاستعلام عن موظف وافد جديد