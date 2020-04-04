رابط الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة 1441

ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد إيداع الدفعة الجديدة المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي، حيث أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه لا صحة عن تلك الأخبار التي كانت تتحدث عن إيقاف المساعدات المالية بشكل نهائي، سوف نقدم لكم من خلال مقالنا هذا رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب أو برقم الهوية.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

أصبح بإمكان جميع المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن حالة الطلب للمقطوعة بواسطة رقم السجل المدني ورقم الطلب من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة العمل في السعودية.

أدخل رقم السجل المدني.

أدخل الرقم الظاهر أمامك في المربع.

انقر فوق عرض.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

من الموقع أنه سوف يتم صرف المساعدات المالية، مع قرب شهر رمضان المبارك الذي تحتاج فيه كافة الأسر إلى المزيد من المصاريف من أجل التجهيزات الخاصة بشهر رمضان المبارك وكذلك تلك المصاريف الخاصة بعيد الفطر المبارك، ولن إلا الآن لم تقم وزارة العمل بتحديد موعد صرفها بشكل رسمي.

الفئات المستحقة للحصول على المساعدة المقطوعة

كشفت وزارة العمل السعودية عن الفئات المستحقة للحصول على المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي هي كالتالي: