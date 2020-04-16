رابط الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة 1441

نستعرض لكم آخر تفاصيل المساعدة المقطوعة التابعة للضمان الاجتماعي، ومواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي، وذلك كونها واحدة من أقوى الخدمات الضمان الاجتماعي التي تقوم بتقديمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، يتم صرفه للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود والأرامل والمطلقات من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث يتم تقديم هذا الدعم سنويا للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

حيث تعد مقطوعة الضمان الاجتماعي أحد أهم استراتيجيات القيادة السعودية في تحقيق مبدأ العدالة داخل المملكة، فيتراوح هذا المبلغ ما بين 10000 ريال سعودي بحد أدنى، 30000 ريال سعودي بحد أقصى ووفقاً للمعايير والضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يمكنكم الان الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم قم بتعبئة الخانات برقم الطلب ورقم السجل المدني.

وثم قم بالضغط على عرض.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

هناك تساؤلات كثيرة من المستفيدين على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة العمل السعودية بشكل رسمي أنه لا يتم صرف مقطوعة الضمان بشكل شهري بل إنه سوف يتم الإعلان عنها إذا ما قد تم الإعلان عن صرفها رسمياً، ومع قرب شهر رمضان المبارك فإنه من المتوقع أن تطلق وزارة العمل أنه سوف تقوم بصرف المساعدة المقطوعة في أي لحظة، ولكن إلى الآن لم يتم الإعلان عن موعد صرفها بشكل رسمي.