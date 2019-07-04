رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر شوال 1440 هــ برقم السجل المدني || وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يبحث الألاف من مستحقي صرف المساعدات المقطوعة في المملكة العربية السعودية، عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي لشهر شوال 1440 هجرية، عبر الدخول الي موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية للإستعلام عن المساعدات المقطوعة التي تصرف في مواعيد غير محددة من جانب الحكومة للمستحقين من خلال الإيداعات البنكية، تزامنًا مع الإصلاحات الإقتصادية في المملكة ضمن خطة رؤية 2030.

رابط الاستعلام المباشر عن المساعدات المقطوعة 1440 هـ :

وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية عدة خطوات يجب إتباعها للإستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة ” مقطوعة الضمان الإجتماعي “، عن الدخول الي الموقع الرسمي للوزارة بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية، لمعرفة موعد صرف المساعدات المقطوعة وطرق التسجيل الخاصة بصرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، وفقًا للخطوات التالية:

1- الدخول على رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المقطوعة( موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية) .

2- إدخال رقم السجل المدني للمتقدم.

3- إدخال رمز التحقق.

4-اضغط ” عرض النتائج “.

موعد صرف المساعدات المقطوعة شهر ذي القعدة 1440 هـ :

وينتظر الألاف من مستحقي صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي،إيداع المبالغ المالية للمستحقين في الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين لصرف المساعدات المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440 هجرية، والتي تقوم المملكة بصرفها لمواجهة غلاء المعيشية تزمنًا مع الإصلاحات الإقتصادية التي تنفذها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله برعايته، ضمن خطة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

الفئات المستفيدة من صرف المساعدة المقطوعة 1440 هـ :

وكشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، عن الشروط الواجب توافرها في الفئات المستحقة لصرف المساعدات المقطوعة ” مقطوعة الضمان الإجتماعي “،حيث وضعت الوزارة عدد من الشروط لصرف المقطوعة علي محدوي الدخل من أبناء الشعب السعودي، لمواجهة أثار الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة خلال الفترة الراهنة والتي بدأت منذ عام 2014، وهؤلاء الفئات التي يتم صرف المساعدات المقطوعة لهم، وهم كل من:

1- أسر السجناء.

2- الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

3- الأسر محدودة الدخل فقط.

4- حالات العجز المؤقت أو الدائم.

5- المطلقات والأرامل والأيتام.