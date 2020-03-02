رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي على وظائف حرس الحدود 1441 عبر بوابة أبشر للتوظيف

نتائج القبول المبدئي على وظائف حرس الحدود 1441، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية على رتبة جندي للرجال فقط بالمديرية العامة لحرس الحدود التي أوضحت أن الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي برقم الهوية عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة نتائج قبول وظائف حرس الحدود

أفادت الإدارة العامة على كل الذين جاء إليهم إشعار نتيجة القبول المبدئي الحضور الالتزام بالموعد وإحضار المستندات المطلوبة أسفل:-

أصل من بطاقة الهوية الوطنية سارية مع صورتين طبق الأصل منها.

صورة من كرت العائلة للمتزوج.

صورة من هوية الأب.

صورة من هوية الأم إن وجدت.

أصل جميع المؤهلات العلمية مع صورتين منها.

شهادة المعادلة بالنسبة للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

يجب عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء مراجعة اللجنة.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 مكشوفة الرأس بدون تعديل.

يجب على المتقدم حلاقة الشعر رقم 4.

على الجميع إحضار أي شهادات تدريبات أو دورات موثقة من جهة معتمدة في حال إن كانت الشهادات صادرة من معهد خاص فلابد من تصديقها من جهة حكومية.

وضع جميع المستندات والأوراق المذكورة في ملف مرتب ومنظم.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف حرس الحدود

الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لحرس الحدود عبر رابط بوابة أبشر للتوظيف.

ملاحظة هامة/ أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي على جميع المقبولين الحضور في الساعة السادسة والنصف صباحاً، والحضور بالزي الرياضي الكامل.