حساب المواطن | رابط الاعتراض على مبلغ استحقاق دعم الدفعة 17

أعلن حساب المواطن عبر تويتر عن رابط الاعتراض على حساب المواطن الدفعة 17، والتي تم إيداعها يوم الأربعاء الماضي الموافق العاشر من أبريل 2019، كما أوضح سلطان القحطاني عبر صفحته الرسمية على تويتر بإحصائيات الدفعة 17 من حساب المواطن والتي بلغت قيمتها 40 مليار ريال من إجمالي الدفعات، الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يهدف لتخفيف الأعباء على الأسر المتوسطة والمحدودة الدخل حتي لا تتأثر نتيجة للتوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة في الوقت الحالي.

رابط الاعتراض على دعم الدفعة 17 حساب المواطن

لمستفيدي دعم الدفعة 17 حساب المواطن أبريل 2019، في حالة وجود اعتراض على قيمة مبلغ الدعم المُقدم إليه، يُمكنه تسجيل اعتراض عبر البوابة الرسمية لموقع حساب المواطن من هنا.

علماً بأنه في حالة قبول الاعتراض على دعم الدفعة 17 سوف تُصرف قيمة الدعم الذي يستحقه المواطن بأثر رجعي، أي أنها سوف تكون في الفترة التي تبدأ من تاريخ اليوم الخاص بصدور نتيجة الأهلية إلي التاريخ الذي يتم قبول فيه طلب الاعتراض.

بعد ارتفاع أسعار البنزين..ما هي حقيقة زيادة دعم حساب المواطن؟

بعد أن أعلنت شركة أرامكو يوم السبت الماضي الموافق 13 أبريل 2019، زادت تساؤلات المستفيدين من دعم حساب المواطن عن إمكانية وجود زيادة في الدعم المُقدم من حساب المواطن تزامناً مع ارتفاع أسعار البنزين وجاء الرد كالتالي:

تضمن الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقه لدعم التصحيح في سعر البنزين 10 مليار ريال، منها 676 مليون ريال لدعم البنزين في الدفعة 17.https://t.co/cDqTf7t2zG pic.twitter.com/hFOGeRh3jl — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) April 13, 2019

وأوضح خدمة العملاء الخاصة بحساب المواطن بأن البرنامج قام بالفعل بتعديل مبلغ الدعم المُقدم في الربع الأخير من العام الماضي 2018، وذلك قبل إجراء أي زيادة في أسعار البنزين في السعودية التي تُنفذ في الوقت الحالي.

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