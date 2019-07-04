رابط التسجيل بالمسار الالكتروني حجاج الداخل 1440 عبر موقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية haj.gov.sa

متابعينا الكرام نستعرض لكم أخر الأخبار المتعلقة بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل كما نرصد لكم رابط التسجيل والخطوات الواجب اتباعها للتسجيل بالمسار الإلكتروني بسهولة، حيث أنه من المفترض أن يفتح أبوابه لمن يريد التسجيل في حج الداخل لمدة شهر كامل، وإليكم المزيد من التفاصيل فيما يلي.

المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 :

المسار الإلكتروني هو موقع من المقرر أن تطلقه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والذي من خلاله يمكن التسجيل للراغبين في الحج من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر هو الوسيلة الوحيدة لضمان الحجز والذهاب للحج، هذا وقد عكفت وزارة الحج والعمرة على تطويره في الآونة الأخيرة ليتحمل مدى الضغط الذي يلاقيه أثناء التسجيل.

هذا وستشهد الأيام القادمة إقبالاً كثيفاً لمن يريدون التسجيل في الحج المخفض والميسر والذي يتم من خلال موقع المسار الإلكتروني، ونشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد فتح التسجيل على البوابة الإلكترونية غرة ذي القعدة، وفيما يلي نقدم لكم روابط هامة للغاية فعليكم متابعتنا.

رابط التسجيل بالمسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440 ھ:

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة بالسعودية قد أعلنت عن بدء استقبال طلبات التسجيل بالمسار الإلكتروني لحج الداخل من الخميس، ومن المنتظر أن يستمر التسجيل شهر كامل، فهو الوسيلة الوحيدة لتسجيل طلبات الراغبين في الحج، وشدد المسئولين بأنه لن يتم النظر لفي الطلبات التي تتلقاها مكاتب الحملات، وإليكم الرابط:

• رابط وزارة الحج والعمرة من هنا

أعزاءنا القراء نتابع معكم عمليات التسجيل للحجاج المقيمين داخل الأراضي السعودية ببوابة المسار الإلكتروني للحج من خلال وزارة الحج والعمرة، فاستمروا في متابعتنا.