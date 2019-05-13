رابط التسجيل بالوظائف الشاغرة المُعلن عنها من قبل ديوان المراقبة العامة بالسعودية عبر الموقع الرسمي

كيفية التقدم للوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها اليوم من قبل ديوان المراقبة العامة بالسعودية، سؤال هام يبحث الكثير من مواطني المملكة على الإجابة القاطعة له، وذلك بعد أن تم الإعلان عن توافر العديد من فرص التوظيف بكافة فروع ديوان المراقبة العامة بالسعودية للمواطنين السعوديين للشرائح الحاملة فقط لشهادات الثانوية العامة .

وبالقطع أعلن ديوان المراقبة العامة بالمملكة عن الشروط التي من واجب توافرها في المتقدم لشغل تلك الوظائف، وحدد موعد يومي الثلاثاء والأربعاء كموعد متاح للتسجيل عبر الموقع الرسمي لديوان المراقبة العامة عبر رابط مُخصص لذلك، ونحن بهذا التقرير سوف نوضح إليكم رابط التسجيل المُعلن عنه لتسجيل بياناتك لشغل وظائف ديوان المراقبة العامة للعام 2019 .

رابط التسجيل بوظائف ديوان المراقبة العامة

وتيسيراً على المواطن السعودي الراغب في التقدم لكي يشغل وظائف ديوان المراقبة العامة بالسعودية، خصص الديوان رابط مُحدد عبر موقعه الإلكتروني للتسجيل لشغل تلك الوظائف المُعلن عنها اليوم .

حيث يمكنك التسجيل عبر هذا الرابط الذي تم تخصيصه لوظائف ديوان المراقبة العامة 2019 .

أحدث تصريحات رئيس ديوان الرقابة العامة حسام العنقري، عن دور الديوان

في ندوة ديوان المراقبة السادسة عشر، يناقش أصحاب الرأي جاهزية البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص، ودور الديوان فيها. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/fQzO6NdLzQ — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 29, 2019

ولقد حدد الموقع الرسمي لديوان المراقبة العامة الشروط التي من المهم توافرها في كل مُتقدم لشغل تلك الوظائف، شملت الشروط الخاصة لشغل الوظيفة وفي مقدمتها الحصول على شهادة الثانوية العامة، وأيضاً امتلاك رخصة خاصة بالقيادة للشخص وتكون سارية المفعول، يجب أن يجتاز الشخص اختبار تحريري سوف يخضع إليه، وفي نهاية المطاف يجتاز المقابلة الشخصية بديوان المراقبة .