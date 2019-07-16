رابط التسجيل في اجير مكتب العمل الخطوات والشروط وطريقة اصدار تصريح عمل

يبحث الكثيرون عن طريقة التسجيل فى “اجير” ، وهو موقع يقدم خدمات إلكترونية للمقيمين في المملكة العربية السعودية، تابع لـ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويمكن من خلاله تحويل البطاقة الى إقامة نظامية بالمدرية العامة للجوازات، ويحق للزائرين الإستفادة من هذه الخدمة، بشرط ان تكون له بطاقة زائر صادرة من المديرية العامة للجوازات وصالحة،وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على شروط التسجيل فى موقع اجير، وخطوات التسجيل، وخطوات إصدار تصريح عمل مؤقت، وخطوات إستخراج عقد عمل مؤقت .

اجير

تقدم وزارة العمل العديد من الخدمات عبر “اجير” الموقع الإلكتروني لتوفير العمالة اللازمة من الوافدين، وتنظيم وتنسيق وئائق العمل للعاملين، ويكون ذلك خارج المكان الأصلى لعمله، وتقديم العديد من الخدمات للزائرين والمرافقين، وخدمات لقطاع الأعمال، مثل عقود العمل الباطن، وعقود العمل مباشرة .

خطوات التسجيل في موقع اجير

يمكنكم التسجيل في خدمة اجير عبر اتمام الخطوات التالية :

الخطوة الاولى قم بتسجيل الدخول فى موقع “اجير” عبر هذا الرابط .

قم بإختيار المنشأة التس سوف تعمل بها، وذلك من خلال خدمة “إشعار أهلية العمل” .

سيتم إصدار الاشعار الجديد، قم بإدخال بيانات الزائر.

ثم إضغط على الموافقة على كافة الشروط والاحكام الخاصة بالخدمة، ويجب سداد قيمة مالية مقابل هذه الخدمة .

بعد إتمام هذه الخطوات قم بطباعة الإشعار .

شروط التسجيل في موقع اجير

للاستفادة من خدمات موقع أجير يجب الالتزام بالشروط اللازمة لفئات معينه وهي كالتالي :

شركة أو مؤسسة للتشغيل والصيانة .

فرد سعودي يملك مهنة في العمل أو أجنبي .

شروط اجير للمؤسسات والشركات

إمتلاك سجل تجاري، يحمل نشاط الصيانة والتسغيل .

مزاولة العمل، وإحضار صورة من السجل التجاري سارية المفعول .

يشترط حضور صاحب المنشاة، للتوقيع على العقد، او تفويض شخص آخر من الغرفة التجارية .

يشترط حضور العاملين بالمنشاة الذين سيقومون بتقديم خدماتهم ويجب ان يكون معهم أصل الإقامة .

شروط اجير للأفراد

تقديم أصل الهوية وبطاقة الأحوال .

إذا كان اجنبي يشترط تقديم صورة من هوية الكفيل، وموافقة الكفيل بعمله، ورقم جوال الكفيل .

يشترط أن يكون قادر على توفير خدمة أجير ويملك المهنة، وسوف اختباره ليتم التأكد من صحة العمل، وفي حالة عدم النجاح فى الاختبار يتم إلغاء العقد .

يجب توفير عدد معينة لتوفير الخدمة فى الاختبار، مثل سلم، فريون، مفكات، الخ .

يلتزم بأن الشخص المقدم فى الاختبار ان ينجح، لكي يتم التأكد من وجود أجير .

خطوات إصدار تصريح عمل مؤقت للسوريين عبر اجير

قم بتسجيل الدخول فى موقع “اجير” عبر هذا الرابط .

ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بالمنشأة وهي ( رقم الهوية، وكلمة المرور) .

ثم إضغط على “دخول المستخدم”.

ثم قم بالنقر على “إصدار شعار جديد”.

سيتطلب منك إدخال بيانات خاصة بالزائر وهي : ( تاريخ ميلاده، ورقم حدودى )

قم بمراجعة البيانات، من خلال المركز الوطني للمعلومات السعودية .

وبعد ذلك سيتم الموافقة على الطلب المقدم .

قم بالنقر على الموافقة على الشروط والأحكام، وسيتم ظهور تصريح العمل المؤقت أو الإشعار، محدد لمدة 6 أشهر .

قم بطباعته وإستخدامه .

خدمات أجير مكتب العمل

يقدم موقع أجير العديد من الخدمات، بهدف توفير فرص العمل للأشخاص الباحثين عن عمل، وتوفير العمالة اللازمة للمنشات، ويشترط تسجيل الطرفين فى الموقع،ومن بين الخدمات التي يقدمها خدمة التقاول والهدف منها إدارة العلاقات التعاقدية، التي تحتوي علي عقد عمل من الباطن أو مباشر، وتقديم الخدمات الخاصة بها مثل : (الغاء العقود، إشعار التقاول، سوق العمل الألكتروني، التعاقد وإصدار الإشعارات، عرض الخدمات وطلبها)، ويوجد أيضا خدمة العمالة فى حالة وجود عمالة زائدة فى المنشاة يتم إعارتهم إلى المنشأت التي تحتاج عمالة، ويوجد خدمة التعاقد المباشر ويقصد بها العمل المؤقت، التي تمكن الباحث عن عمل بشكل مؤقت فى التعاقد مباشرة مع المنشاة الباحثة عن عمالة مؤقتة مثل : (العمل في موسم الحج، والعمل المؤقت للمرافقين ) .

خطوات إصدار عقد عمل مؤقت

من بين الخدمات التي يقوم بتقدمها موقع أجير مكتب العمل، هو إصدار عقد عمل مؤقت وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :