رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للنساء عبر المركز الوطني للقياس

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للنساء ، حيث فتح المركز الوطني للقياس باب تسجيل اختبار القدرة المعرفية الفترة الثانية نساء وهو نوع من الاختبارات من أجل تقديم كوادر صالحة في سوق العمل بالمملكة يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة وإنتاج جيل جديد يتمكن من الدخول ضمن نتائج المفاضلة في الوظائف الحكومية، ويعد اختبار القدرة المعرفية كتدريب لاكتساب المعلومات والمهارات سواء في التعليم أو الحكمة والتحكم في الأحوال الشخصية والتكيف مع الظروف البيئية المحيطة، لهذا يوفر المركز الوطني للقياس عدة اختبارات منها التسجيل في اختبار القدرة المعرفية والاختبارات الورقية..وغيرها من أجل تقديم كوادر تعليمية أو غيرها إلى المجتمع.

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للنساء عبر قياس

فتح قياس التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للنساء بداية من يوم الإثنين الموافق 8-7-2019 وحتى يوم الخميس الموافق 4-8-2019 على أن يكون مواعيد الاختبار من 12 إلى 15 سبتمبر 2019، بينما يتم فتح باب تسجيل القدرة المعرفية للرجال بداية من يوم 4 نوفمبر 2019، وذلك على كل الراغبين في التسجيل لـ الأشخاص المتقدمين على وظائف الخدمة المدنية أو الحكومية الدخول عبر رابط المركز الوطني للقياس وإتمام التسجيل علماً بان هذا الموعد للنساء فقط.

قياس القدرة المعرفية

يعد اختبار القدرة المعرفية وسيلة لتعلم واكتساب الخبرة المعرفية التي من خلالها يتمكن الشخص من حل المشاكل بحكمة شديدة، فيما يعتمد الاختبار على قياس مدى الفترة الزمنية في نجاح الموظف في أداء مهام وظيفته، ويعد اختبار القدرة المعرفية ضمن المعايير التي تستخدم في نتائج المفاضلة كما في الخدمة المدنية هي أيضاً تعتمد على نتائج اختبار قياس لإجراء المفاضلة الوظيفية على سلم الوظائف.

فيما يحتوي اختبار قياس القدرة المعرفية على:-