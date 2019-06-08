رابط التسجيل في الدفعة العشرين من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية على أنه ما زال يستقبل طلبات التسجيل للدفعة العشرين من برنامج الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية لكافة الأسر ، من ذات الدخل المنخفض أو المتوسط ، والتي لا تستطيع التعايش مع الظروف الإقتصادية الصعبة التي تواجه تلك الأسر ، منذ بدء تطبيق الضريبة المضافة ، والتي أعلنت عنها السعودية منذ مطلع العام المنصرم من أجل تحقيق رؤية المملكة 2020 ، وتطبيق التوازن الإقتصادي .

طريقة التسجيل وتحديث البيانات في حساب المواطن

1- إنشاء حساب جديد .

2- تسجيل الدخول للموقع .

3- تغيير كلمة المرور .

4- رفع الوثائق المطلوبة .

5- التأكد ومراجعة البيانات.

6- إدخال البيانات

شروط الأهلية في حساب المواطن

1- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

2-يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

3- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

4-توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

5-عتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

التسجيل في الدفعة العشرين

التسجيل للدفعة العشرين ما زال مفتوح لكافة المواطنين الذين يرغبون في التسجيل ، وقد دعى الحساب كافة المواطنين في المملكة إلي زيارة الموقع من هـــنـــا من أجل إستكمال طلب التسجيل ، والقيام بتحديث البيانات في حال وجدت .