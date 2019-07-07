رابط التسجيل في الدفعة الـ 21 شهر أغسطس لبرنامج حساب المواطن ca.gov.sa

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن علي موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر “، بيانًا دعت فيه الراغبين من غير المسجلين في برنامج ” حساب المواطن “، الإسراع علي التسجيل بالبرنامج قبل غلق باب التسجيل للمستحقين الجدد يوم 10 يوليو الجاري، من أجل الحصول علي الدعم المادي بالدفعة الـ 21 المقررة في شهر أغسطس المقبل 2019.

التسجيل ببرنامج حساب المواطن الدفعة الـ 21 :

وذكر الحساب الرسمي، لبرنامج ” حساب المواطن”، أنه تم فتح باب التسجيل للفئات المسجلة بالبرنامج للقيام بتسجيل البيانات في البرنامج وفقا للشروط المطلوبة في التسجيل في برنامج حساب المواطن، مشيرًا أن باب التسجيل مفتوح أمام الفئات غير المسجلة في البرنامج حتي قبل يوم العاشر من شهر يوليو الجاري، عبر الدخول الي الموقع الرسمي لحساب المواطن، لتسجيل كافة البيانات تمهيدًا لللدخول في الدفعة القادمة ” 21 ” .

وتابع البيان علي الصفحة الرسمية علي ” تويتر”، أن برنامج حساب المواطن سيقوم بإيداع المبالغ المالية الخاصة بالدفعة الـ 20 في الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين لصرف حساب المواطن يوم 10 يوليو الجاري، ليتم صرفها في إطار خطة المملكة العربية السعودية، بمساعدة محدودي الدخل والأسر الفقيرة بمواجهة التحديات الإقتصادية وغلاء الأسعار تزامنًا مع الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة خلال الفترة الراهنة في كافة القطاعات .

موعد صرف حساب المواطن:

وتقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، في المملكة العربية السعودية، بإيداع المبالغ المخصصة للمستحقين ببرنامج حساب المواطن، يوم العاشر من كل شهر، في الحسابات البنكية الخاصة المستحقين من الأسر الفقيرة ومحدوي الدخل الجديدة التي توافرت فيهم الشروط عقب تسجيل بياناتهم علي الموقع الرسمي للبرنامج ، خلال الفترة المحددة للتسيجل، والتي تنتهي قبل موعد إيداع الدفعة الجديدة بيوم واحد وفقا لتعليمات المسئولين ببرنامج حساب المواطن.

كيفية التسجيل في حساب المواطن 1440هـ:

وأعلن برنامج حساب المواطن، عن خطوات التسجيل بالبرنامج عبر الدخول الي موقع حساب المواطن، والبدء في تنفيذ الخطوات المحددة بالترتيب لنجاح عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن 1440 هجرية، والحصول علي الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة السعودية لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة لمواجهة التحديات الإقتصادية وغلاء المعيشية والأسعار واتباع الخطوات التالية:

أولا: اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

ثانيًا: كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق وعدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

ثالثًا: إدخال إجمالي دخل الأسرة.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن” الفئات المستحقة “:

وحددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، المسئولة عن برنامج ” حساب المواطن “، عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي الدعم المادي من المستفيدين ببرنامج حساب المواطن، الذي يستفيد منه اكثر من 12 مليون سعودي، وجاءت أهم الشروط كالتالي :

1- أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج حساب المواطن سعودي ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

2- يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم .

3- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

4- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

5- إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

موعد صرف الدفعة الـ20 من حساب المواطن بالسعودية:

وجدير بالذكر، أن الحكومة السعودية قامت بإيداع 2.5 مليار ريال سعودي، في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين بالدفعة الـ19، لنحو 12.4 مليون مستفيد وتابع بمظلة برنامج حساب المواطن للأسر الفقيرة ومحدوي الدخل.