رابط التسجيل في الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن ينتهي التسجيل مع إيداع الدفعة 20

رابط التسجيل في الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن هذا ما سوف نتعرف عليه في هذه المقالة حيث بدأ المواطنون في المملكة العربية السعودية البحث عن التسجيل في الدفعة الجديدة من حساب المواطن والذي كان قصد صرف يوم الاثنين الماضي الموافق 10 يونيو الجاري الدفعة التاسعة عشر لمستحقي الدعم من البرنامج وبلغ عدد الأفراد الذين تم صرف الدفعة لهم حوالي 12.4 مليون مستفيد بمتوسط مبلغ 1000 ريال سعودي للأسرة.

ووصل المبلغ الإجمالي الذي تم صرف في الدفعة 19 من برنامج حساب المواطن إلى 2.5 مليار ريال، فيما صرف البرنامج 9.2 مليون ريال كتعويضات للدفعة الثامنة عشر وهي دفعة شهر مايو الماضي، وبذلك يكون وصل إجمالي الدفعات التسعة عشر جميعها إلى 45 مليار ريال، الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن تابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي ويهدف إلى دعم الأسر الفقير والمتوسطة الدخل، ليساعدهم على التغلب على مشاق الحياة.

رابط التسجيل في الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة وهي دفعة شهر يوليو المقبل في يوم العاشر من الشهر إذا لم يصادف عطلة رسمية، وفي أثناء ذلك وحتى يوم العاشر من يوليو يستمر التسجيل في الدفعة التالية وهي الدفعة 21 دفعة شهر أغسطس وينتهي التسجيل في نفس يوم إيداع الدفعة 20 من برنامج حساب المواطن.

ويتم التسجيل في الدفعة الواحد وعشرين من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن والتي يمكنك زيارتها عبر الرابط التالي من هنا.

وعليك أن تعلم عزيزي المتقدم للحصول على الدفعة أن حساب المواطن لديه بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يكون لك نصيب في الحصول على الدفعة الواحد وعشرون ومن هذه الشروط أن تكون سعودي الجنسية ولا تحميل جنسية أي دولة آخرى، بالإضافة إلى أن تكون مقيماً داخل المملكة ولا تتجاوز مدة إقامتك خارجها 90 يوماً خلال سنة ماضية، ويقوم حساب المواطن من التحقق من شروط الأهلية تلك ويعلن نتائجها قبل موعد صرف الدفعة الجديدة.