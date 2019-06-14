يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن اخر اخبار وتفاصيل حساب المواطن ، حيث سوف نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج رابط التسجيل في الدفعة 21 من حساب المواطن وشروط الأهلية وموعد صرف الدفعة 20 من البرنامج ، حيث يعتبر البرنامج من أحد أهم البرامج التي تقدم المساعدة للمواطنين في المملكة ، وتهدف الحكومة السعودية للتخفيف على الأسر السعودية في ظل إرتفاع الإسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة من اجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي ، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

شروط الأهلية في حساب المواطن

وقد عاد حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي بالتذكير بشروط الاهلية من أجل الإستفادة من الدفعة القادمة للراغبين في الستجيل ، من بين تلك الشروط ما يلي :

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل . أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية. يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة . تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

حساب المواطن يجيب عن علاقة علاقة فاتورة الكهرباء بالبرنامج

أجاب حساب المواطن على استفسار بشأن إمكانية إرفاق فاتورة الكهرباء باسم المتقدم للحصول على الدعم، كمستند لإثبات الاستقلالية والقبول في البرنامج. ، وقد نشر حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر : إنه بالإمكان إرفاق فاتورة الكهرباء باسم الشخص كمستند لإثبات الاستقلالية.

رابط التسجيل في الدفعة الواحد والعشرين

التسجيل للدفعة الواحد والعشرين ما زال مفتوح لكافة المواطنين الذين يرغبون في التسجيل ، وقد دعى الحساب كافة المواطنين في المملكة إلي زيارة الموقع من هـــنـــا