رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 1443 \ 2022 وأهم شروط أهلية الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa

لقد تم الإعلان من قبل الموارد البشرية على بدء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين مما زاد من معدل البحث لمعرفة خطوات الاستعلام، ورابط التسجيل وقيمة الدعم وغيرها من التفاصيل، وكذلك يتم البحث على أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للموافقة على الأهلية الخاصة به وحتى يمكنه الحصول على الدعم، ويعتبر ضمن برامج الدعم التي يتم تقديمها إلى محدودي الدخل لمساعدتهم على متطلبات الحياة وسوف نعرض لكم مختلف التفاصيل في الأسطر القادمة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

تم تحديد شروط يجب أن تتوافر في المستفيد من دعم الضمان الاجتماعي المطور بالنسبة إلى العاطلين، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في السعودية بالكامل.

لا بد أن يكون عمر المتقدم 35 عامًا.

تقديم المستندات المطلوبة لإثبات أن المتقدم لا يعمل وعاطل.

لا يجب أن يكون قد حصل على إعانة من أحد البرامج.

لا يجب أن يكون لدى المتقدم ممتلكات أو سجل تجاري.

كذلك لا يجب أن يكون لدى المتقدم قدرة على العمل وتقديم المستندات التي تثبت ذلك.

رابط التسجيل في الضمان المطور بالخطوات

كوسيلة للتسهيل على المواطنين في السعودية فلقد أصبح يتم التسجيل بشكل إلكتروني وفي خطوات بسيطة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور.

بعدها قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد.

قم بإضافة جميع البيانات مع التأكد من صحة البيانات.

سوف يتم إرسال كود على رقم الجوال الخاص بك قم بتأكيد التسجيل من خلال إدخال الكود.

قم برفع المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل.

قبل أن تقوم بالضغط على إرسال الطلب أحرص على مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

كم قيمة الضمان الاجتماعي

لقد تم توضيح قيمة الضمان الاجتماعي المطور من قبل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، على أن يكون الحد الأدنى للدعم 1100 ريال سعودي كحد أدنى للفرد المستقل، وبالنسبة إلى التابع فإن قيمة الدعم الذي يحصل عليه المتقدم 550 ريال سعودي.

يمكن لجميع المواطنين السعوديين الذين تتوافر بهم الشروط المحددة التقديم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، الذي يعتبر واحد من أهم برامج الدعم في السعودية والتي تعمل العمل على تطويرها خلال الفترة الماضية.