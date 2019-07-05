رابط  التسجيل في الكلية التقنية تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

يبحث العديد من الطلاب بالمملكة العربية السعودية عن طريقة ” التسجيل في الكلية التقنية” ، وذلك للإلتحاق بالكليات التقنية، للحصول علي فرص عمل أفضل، ونظام تعليمي متقدم، نظرا لما تقدمه الكليات من جودة التعليم وتقديم تظام التدريب الحديث، لتأهيل الخريجين في مواكبة سوق العمل، وتنمية المجتمع المهني، وسنتعرف من خلال هذا الموضوع على شروط التسجيل في “الكلية التقنية” ، وخدماتها والمستندات المطلوبة للتسجيل .

خدمات الكلية التقنية

الاشراف على تسجيل الطلاب الجدد بالكلية، وتنظيم طلبات القبول .

بعد التسجيل بالكلية التقنية، يتم وضع إختبارات للطلبة المتقدمين، وتشكيل لجان تقييم، والمقابلات الشخصية .

حل مشاكل الطلاب الدراسية، وتوجيه الارشادات اللازمة لهم .

إصدار الجداول التعليمية للطلبة، واختيار المواد الدراسية المناسبة لهم .

العمل على تطوير انظمة شئون الطلبة.

تقديم تقارير إحصائية في نهاية كل عام دراسي .

توفير فرص عمل عديدة للخيرجين في الهيئات العامة والشركات الخاصة .

شروط التسجيل في الكلية التقنية

يجب ان يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية .

يكون حاصل على شهادة الثانوية، وليس شرطا ان تكون ثانوية عامة .

لا يمكن قبول طلب التسجيل لمن مر على حصولهم على الشهادة الثانوية أكثر من 5 سنوات .

إجتياز المتقدم للتسجيل الكشف الطبي .

ان لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام، ولا يقل عن 17 عام .

لا يتم قبول المتقدم الذى تم فصلة سابقا من غحدي كليات التقنية، ولكن يجوز لك التقدم مرة اخرى بعد 3 سنوات من تاريخ فصله .

لا يتم قبول من تم فصله من أي جهة تعليمية بسبب تأديبي.

إذا كان المتقدم يعمل في القطاع العام او الخاص، يشترط تقديم وثيقة موافقة جهة العمل التي يعمل بها .

يشترط ان يكو ن المتقدم حاصل علي درجة لا تقل عن جيد.

لا تضمن الكلية التقنية بعد التخرج الحصول على الوظائف بل هي تقوم بإعداد كوادر تناسب متطلبات سوق العمل .

يتم التقديم في تخصص واحد فقط من التخصصات المعلنة، عبر الموقع الرسمي للتدريب المهني والتقني .

يشترط ان لا يكون قد سبق التحاق المتقدم بكلية تقنية آخري، او تم حصوله مسبقا علي شهادة تدريب تقني في نفس التخصص المتقدم للحصول عليه .

الاوراق المطلوبة التسجيل في الكلية التقنية

بعد التاكد من استيفاء جميع شروط التسجيل في الكلية التقنية ، يجب إحضار المستندات التالية :

اصل الشهادة الثانوية مع ارفاق نسختين ضوئيتين منها .

أصل الهوية الوطنية، بالاضافة الى نسخة ضوئية منها .

تقديم 3 صور شخصية حديثة، يشترط ان تكون مكشوفة الرأس .

تقديم شهادة حسن السير والسلوك .

في حالة قبول الطلب يقوم الطالب بطباعة هذه البطاقة المتواجدة علي الموقع الإلكتروني .

يتم إرفاق صورة من إشعار القبول مع ملف المستندات المقدمة .

خطوات التسجيل في الكلية التقنية