رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440هـ عبر وزارة الحج والعمرة

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل لحجاج الداخل ، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة رابط لحجاج الداخل من أجل التسجيل في موسم 1440 هـ ، وذلك عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، ويمكن لكافة الراغبين في التسجيل معرفة كافة البرامج والباقات المتاحة من خلال موقع وزارة الحج ، هذا وتعمل وزارة الحج والعمرة في هذه الأيام على قدم وساق من أجل التجهيز لحجاج الداخل وترتيب موسم الحج .
تعرف على موعد إنطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل
كشفت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق عن إقتراب موعد إطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 ، وذلك يوم الخميس القادم الموافق غرة شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرياً ، يذكر أن إمارة مكة المكرمة قد نشرت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي عن موعد الحجز الفعلي ، والذي سوف يكون متاح يوم الخميس الموافق غرة ذي القعدة ، بداية من الساعة الثامنة صباحاً .
مراحل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل
هذا وقد أكدت وزارة الحج والعمرة على أن المرحلة الماضية من المسار الإلكتروني للحج ، كانت تهدف إلى تعريف حجاج الداخل بالخدمات التي يتم تقديمها من قبل شركات الحج ، وتعريفهم بالباقات البرامج ، بالإضافة إلى أسعار حملات الحج ، أما المرحلة الثانية تهدف إلى التسجيل في مسار حجاج الداخل ،هذا ويقدم المسار الإلكتروني العديد من الخدمات، من بينها الاختيار بين 5 برامج كمفضلة وهي :-
- حجز البرامج المختارة .
- خدمة دعم فني وتلقي بلاغات.
- شراء الأضاحي.
- دفع فواتير الخدمات إلكتروني.
- اختيار وتحديد مواقع المخيمات في مكة والمدينة، توفير حضانات وروضات للأطفال بالتعاون مع تعليم مكة، الحصول على تصريح الحج.
- خاصية إلغاء الحجز واسترجاع قيمة المدفوعات إلكترونياً.
رابط المسار الإلكتروني للتسجيل لحجاج الداخل
يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، وذلك من أجل التسجيل في الحج ، حيث يمكن لكافة المواطنين زيارة موقع المسار الإلكتروني من هــــنــــا
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