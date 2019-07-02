رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440هـ عبر وزارة الحج والعمرة

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل لحجاج الداخل ، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة رابط لحجاج الداخل من أجل التسجيل في موسم 1440 هـ ، وذلك عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، ويمكن لكافة الراغبين في التسجيل معرفة كافة البرامج والباقات المتاحة من خلال موقع وزارة الحج ، هذا وتعمل وزارة الحج والعمرة في هذه الأيام على قدم وساق من أجل التجهيز لحجاج الداخل وترتيب موسم الحج .

تعرف على موعد إنطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

كشفت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق عن إقتراب موعد إطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 ، وذلك يوم الخميس القادم الموافق غرة شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرياً ، يذكر أن إمارة مكة المكرمة قد نشرت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي عن موعد الحجز الفعلي ، والذي سوف يكون متاح يوم الخميس الموافق غرة ذي القعدة ، بداية من الساعة الثامنة صباحاً .

مراحل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

هذا وقد أكدت وزارة الحج والعمرة على أن المرحلة الماضية من المسار الإلكتروني للحج ، كانت تهدف إلى تعريف حجاج الداخل بالخدمات التي يتم تقديمها من قبل شركات الحج ، وتعريفهم بالباقات البرامج ، بالإضافة إلى أسعار حملات الحج ، أما المرحلة الثانية تهدف إلى التسجيل في مسار حجاج الداخل ،هذا ويقدم المسار الإلكتروني العديد من الخدمات، من بينها الاختيار بين 5 برامج كمفضلة وهي :-

حجز البرامج المختارة . خدمة دعم فني وتلقي بلاغات. شراء الأضاحي. دفع فواتير الخدمات إلكتروني. اختيار وتحديد مواقع المخيمات في مكة والمدينة، توفير حضانات وروضات للأطفال بالتعاون مع تعليم مكة، الحصول على تصريح الحج. خاصية إلغاء الحجز واسترجاع قيمة المدفوعات إلكترونياً.

رابط المسار الإلكتروني للتسجيل لحجاج الداخل

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، وذلك من أجل التسجيل في الحج ، حيث يمكن لكافة المواطنين زيارة موقع المسار الإلكتروني من هــــنــــا