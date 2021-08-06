رابط التسجيل في برنامج دعم ريف 1443 للمزارعين والأسر المنتجة

رابط التسجيل في برنامج دعم ريف، يعتبر هذا البرنامج أحد أبرز البرامج الجديدة الخاصة بدعم المزار والاسر الريفية المنتجة في المملكة العربية السعودية، ويبحث الآلاف يوميا عنه رابطه وكذلك طريقة التسجيل فيه والشروط المطلوبة لكي يصبح الشخص مؤهلا للحصول على المساعدة المالية التي تصرف شهريا للأشخاص المقبولين في البرنامج، ونقدم لكم على موقع كلمة دوت اورج أخبار هذا البرنامج وجميع المواضيع المتعلقة به كطريقة التسجيل وقدر المبلغ وغير ذلك لأنه مما يهم جميع المواطنين المزارعين في المملكة، وقد أطلق البرنامج بتدشين من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله خادم الحرمين الشريفين، ونال الثناء من جميع الأشخاص الذين خصص لهم هذا البرنامج حيث تسعى السعودية من خلاله إلى زيادة المحصول الزراعي لها وكذلك تحسين ظروف جميع المزارعين الذين يبحثون عن دعم مادي ومعنوي لهم بسبب ما يعانوه من جهد كبير وصرف مبالغ ضخمة فوق طاقتهم حيث يضطرون بشكل دائم إلى القرض من البنوك نظرا لحاجتهم الماسة إلى المال، فكان هذا البرنامج لفتة كريمة من المملكة نحوهم.

ما هو برنامج دعم ريف

هو واحد من البرامج الحديثة التي أطلقت قبل سنة تقريبا فقد كان إطلاقه في السنة الماضية، وهو الآن أحد أكثر البرامج شعبية ونال مكانة عظيمة عند المزارعين وغيرهم من القطاعات المشمولة والتي ستحصل على مبلغها المالي بعد أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتدقيق في طلبهم المقدم وقبوله أو رفضه، وذلك حسب المعايير والشروط المطلوبة، أشرف الملك سلمان على إطلاق هذا البرنامج ليكون بادرة خير بالنسبة إلى فئة المزارعين التي تعاني بشكل كبير من أجل تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم وكذلك دعهم من أجل المواصلة في عملهم وزيادة الإنتاج السعودي، كل هذا كان دافعا أساسيا للالتفات إلى ما تهاني منه هذه الفئة من المجتمع، ورؤية السعودية 2030 قدمت عددا من البرامج المهمة جدا والتي تسعى السعودية من خلالها إلى القضاء بشكل كامل على الفقر في المملكة العربية السعودية، وهذه هي الشروط المطلوبة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهي الوزارة المعنية بتسيير هذا البرنامج المخصص لفئات من المجتمع السعودي تعاني من الفقر لكنخا تعمل أي المزارعين والأسر القاطنة في الريف المنتجة، وقد تم تحديد بعض الشروط المهمة التي يجب على المزارعين وغيرهم من الراغبين في التسجيل متابعتها وقرائتها جيدا، نظرا لأن الملفات التي لا تتوافق مع هذه الشروط وترفض تلقائيا، وهذه هي الشروط اللازمة:

المزارع يجب أن يكون حاصلا على الجنسية السعودية

عمه يجب أن يكون إحدى وعشرين سنة على الأقل.

ستة آلاف ريال سعودي شهريا هي الدخل الأقصى للشخص الراغب في الحصول على هذا الدعم المادي.

ويتوجب عليه أن يكون عاملا في إحدى هذه القطاعات الزراعية إما مربي مواشي أو صياد سمك أو مزارع أو أسرة ريفية منتجة.

كما تشمل القطاعات التالية: زراعة البن أو الفواكه الاستوائية أو العسل وتربية المواشي وصيد الأسماك بالإضافة إلى الزراعات المطرية.

خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف

يمكن للمزارعين التسجيل في البرنامج باتباع الخطوات التالية وهي بسيطة جدا، لكن على الشخص أن يعي أن البرنامج تم إطلاقه خصيصا للفئات التي ذكرناها أعلاه وعليه فإنه يجب على كل متقدم أن يكون عارفا بالشروط التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والخطوات كالتالي: