رابط التسجيل في حافز البحث عن عمل عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات taqat.sa

يوفر طاقات البوابة الوطنية للعمل إمكانية التسجيل في حافز البحث عن عمل، وهو أحد البرامج التابعة لهدف تنمية الموارد البشرية، ويمكن بعد تسجيل حافز الحصول على مخصص مالي لبعض الفئات وفق بعض الضوابط والشروط، حيث من خلالها يستطيع المستفيد من الحصول على مبلغ مالي شهرياً يقدر بحوالي 2000 ريال سعودي شهرياً لمدة عام كامل، وذلك لمن هو جاد في البحث عن عمل، وذلك من أجل مساعدتهم وتنمية مهارتهم العملية تساعدهم في الحصول على الوظائف المناسبة لهم.

قبل تسجيل جديد في حافز هناك بعض الضوابط والالتزامات التي وفرها حافز البحث عن عمل، بالإضافة إلى ذلك يستفيد المسجل في حافز البحث عن عمل من بعض المزايا، مثل خدمات دعم التوظيف، الذي تمكنه من الحصول على وظيفة مناسبة عبر ربط ملفه الشخصي بعدد من مراكز التوظيف التي تقوم بعرض وظائفها، كما يستفيد من خلاله المسجل في البرنامج من العديد من الدورات التدريبية التي توفرها بوابة طاقات بشكل عام، بالإضافة إلى إعانة مالية تصل إلى 2000 ريال سعودي، ويستطيع أيضاً المستفيد من إيقاف المخصص المالي والعودة له مرة أخرى عند الضرورة.

شروط التسجيل في حافز

كما سبق وتم الإشارة فهناك عدد من شروط التسجيل في حافز البحث عن العمل، وذلك حتى يتمكن المستفيد من الاستفادة بشكل كامل من الوظائف المتاحة والدورات التدريبية المختلفة، ويلزم لمن أراد التقديم على حافز أن تتوافر فيه هذه الضوابط التي سنتعرف عليها خلال السطور القليلة القادمة.

شروط حافز

يجب أن المستفيد سعودي الجنسية، أو والدته تحمل الجنسية السعودية.

عمر المستفيد لا يقل عن 20 سنة، ولا يزيد العمر عن 35 سنة.

يجب أن يكون المستفيد قادراً على العمل.

يشترط ألا يكون موظفاً في أي من القطاع العام أو الخاص.

يجب ألا يكون المسجل مستحق لأي معاش تقاعدي.

يجب ألا يكون مستحق لأي مخصص أو دعم مالي ضد التعطل عن العمل.

يشترط ألا يكون له نشاط تجاري.

يشترط ألا يكون طالب أو متدرب في أي من مراحل التدريب أو التعليم.

يجب ألا يكون له دخل مادي يعادل إعانة حافز البحث عن العمل خلال السنة الماضية.

خلال الفترة التي يتم فيها تقديم في حافز، يجب أن يكون مقيم في الدولة لمدة لا تقل عن 10 أشهر.

تسجيل دخول حافز

يشترط قبل تسجيل دخول حافز البحث عن عمل، أن يلتزم ببعض القواعد التي وضعها البرنامج، حيث يتوجب على المستفيد من البرنامج، وقبل معرفة كيفية التسجيل في حافز البحث عن عمل، يجب أن تتوافر بالمتقدم بعض الضوابط، مثل جدية الحصول على عمل، ويجب الالتزام بكافة المتطلبات مثل دخول حافز بشكل أسبوعي من أجل حضور تدريب إلكتروني، أو تعبئة بيانات، ويشترط أيضاً حضور أي دورات تدريبية يتم طلبها من المستفيد سواء تدريب عن بعد أو على رأس العمل، كما يجب حضور كافة مقابلات العمل التي يطلبها صندوق تنمية الموارد البشرية، وأخيراً قبول فرص العمل التي يراها الصندوق مناسبة.

التسجيل في حافز

من خلال السطور الماضية تعرفنا على شروط حافز البحث عن عمل، عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات، والآن حان وقت تسجيل حافز جديد، وذلك من خلال بوابة طاقات على رابط التسجيل في حافز، حيث يقوم المستخدم باختيار الجنسية، سواء سعودي أو من أم سعودية، ومن ثم كتابة باقي البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها، مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، وبعض البيانات الأخرى، وكذلك أوضح البرنامج أثناء التسجيل أنه يجب عدم إغلاق الجوال، ليتسنى للمستفيد الحصول على رمز التحقق في رسالة نصية.