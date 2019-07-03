رابط التسجيل في حج الداخل 1440 من خلال وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية haj.gov.sa

رابط التسجيل في حج الداخل 1440 هو حد الوسائل الهامة التي يلج لها كل مواطن سعودي ومقيم على الأراضي السعودية، حيث لا يمكن أداء مناسك الحج ألا عن طريق التسجيل في المسار الإلكتروني لحج الداخل والتي جعلتها ضمن منظومة التطور التكنولوجي التي تنتهجه الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة، ويحقق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الشمولية بحيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة بخدمة حجاج الداخل.

في اتجاه اخر أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن جميع التسهيلات تهدف إلى التيسير على الحجاج، حيث سيكون المسار المنفذ الوحيد للحجز في خدمة حجاج الداخل لكافة البرامج المعتمدة، وسيحقق لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارةـ، مؤكدًا أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام، وأن أي تسجيل خارج هذا المسار هو مقدم من شركات وهمية وغير مرخصة.

باقات حج الداخل 1440

وفي هذا العام أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن عدد من الباقات الجديدة التي يمكن من خلالها ان يتجه حجاج الدخل لانسب الأسعار المتاحة لدية في البيان التالي:

باقة ضيافة 1: تتراوح من سعر 7561 إلى 8161 ريال

باقة ضيافة 2: تتراوح من سعر 7310 إلى 7910 ريال

باقة ضيافة 3: تتراوح من سعر 6508 إلى 7108 ريال

باقة ضيافة 4: تتراوح من سعر 5708 إلى 6308 ريال

باقات (بلس) يتم توفير ميزة السكن في مكة المكرمة.

أما البقات الأعلى سعر جاءت كما يلي:

باقة ضيافة 1 أبراج: وهي أعلى باقة يصل سعرها إلى 11905 ريال، ويسكن الحجاج في أبراج منى الستة. باقة اقتصادي 1: تتراوح من سعر 3447 إلى 4797 ريال ويقيم الحجاج في مخيمات. باقة 2 اقتصادي سعرها 3465 ريال وتشمل توفير مساكن للحجاج.

طريقة التسجيل في حج الداخل 1440

على الرغم من أنه لا يزال باب التقديم والتسجيل مغلقاً ألا انه خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم فتح باب التسجيل في حج الداخل،ومن خلال الشرح التالي سوف نتعرف علي طريقة التسجيل في حج الداخل1440 ولذلك يأتي خطه توفير كافة وسائل الراحة للحجاج، وكذلك التسهيلات التي تمنع عنهم أي عوائق لأداء مناسك الحج أو العمرة.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة.

اضغط على كلمة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

من قائمة حزم الخدمة والحجز، قم بالضغط على كلمة أحقية الحج.

كتابة رقم الإقامة، أو رقم الهوية الوطنية للمواطنين.

إعادة كتابة الرمز الموجود.

قم بالضغط على كلمة إرسال.

بعدها سيخبرك الموقع، إن كان لك أحقية في أداء مناسك الحج، من عدمه.

إن كانت لك الأحقية، وترغب في الحجز، فعليك التوجه لقائمة حزم البيانات والحجز، وبعدها اختيار طلب الحجز.

ستظهر لك صفحة جديدة، تطلب منك إدخال مجموعة من البيانات الشخصية، ثم اختيار برنامج الحج المناسب لقدراتك ورغباتك، وبعدها الضغط على إرسال.

طريقة طباعة تصاريح الحج

وبعد التأكيد من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة انك من بين الأشخاص الذين لديهم أحقية في أداء مناسك الحج والعمرة هذا العام بعد أن تكون سجلت في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 يمكنك طباعة تصريح الحج الخاص بك، أو الخاص بالمرافقين لك من خلال الدخول على موقع أبشر.

حيث يتمكن الحاج، من طباعة التصريح الخاص به بعد التسجيل في بوابة أبشر، وامتلاك حساب شخصي عليه.

الدخول على موقع أبشر مباشرة.

اختيار كلمة الخدمات الإلكترونية، رابع خيار أعلى الصفحة.

خلال الوقوف عليها بمؤشر الفأرة، ستظهر لك مجموعة من الخيارات، ومن بينها تصريح الحج، إن كنت ممن يمتلكون حساب رسمي على هذا الموقع.

الضغط عليها، ثم اختار طباعة تصريح الحج.

وهناك طريقة اخرى يمكنكم من خلالها طباعة التصريح وذلك عبر خدمة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

رابط التسجيل في حج الداخل 1440

ويعتبر من اهم عوامل البحث على شبكة الأنترنت هذه الفترة هو البحث عن رابط التسجيل في حج الداخل 1440 والذي يكون من خلاله فقط يمكنك معرفة هل لك الأحقية في اتباع الاجراءات للحصول على تصريح حج الداخل هذا العام.

طريقة إلغاء حجز الحج

في بعض الأحيان تختلف الظروف، وتتغير المواعيد، ويضطر الحاج إلى إلغاء سفره نظراً لوجود ما يجبره على ذلك.

سواء كان اختلاف في المواعيد، أو بعض الأعمال الأخرى، وفي هذه الحالة يحتاج إلى إلغاء الحجز، ويتم ذلك من خلال الخطوات لابد أن تتبعها بشكل صحيح وهي كما يلي:

الدخول إلى موقع أبشر ثم إلغاء الحجز من قائمة الخدمات الإلكترونية، لمن يمتلكون حساب به.

أما في حالة عدم امتلاك حساب في أبشر فيمكن إلغاء حجز الحج عن طريق: