رابط التسجيل في حساب المواطن للحصول على دعم شهر سبتمبر

بعد إعلان حساب المواطن السعودي للمواطنين عن سرعة التسجيل يبحث الجميع عن رابط التسجيل في حساب المواطن دفعة سبتمبر للحصول على الدفعة 22 والاستفادة منها، علما بأنه سيتم صرف الدفعة 21 يوم الخميس الموافق 8-8 2019م ، حيث تم تقديم الموعد بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك بعد أن قام المواطنون بتقديم الكثير من الاقتراحات لحساب المواطن على صفحته على موقع توتير من أجل الاستفادة من الدعم قبل العيد

رابط التسجيل في الدفعة 22 لـ برنامج حساب المواطن

أعلن الحساب عن فتح باب التقديم لـ الدفعة 22 من برنامج حساب دعم المواطن والتي من المقرر صرفها في شهر سبتمبر المقبل ودعا المواطنين لسرعة التسجيل على رابط حساب المواطن لاستفادة من الدعم المقدم لهم والتي من المقرر صرفها يوم العاشر من سبتمبر المقبل، وقد أجاب حساب المواطن على شائعة توقف الحساب لمدة شهرين، حيث أكد الحساب عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، بأن تحديث البيانات مثل إضافة مولود جديد لا يؤثر أبدًا على صرف دعم حساب المواطن وأيضًا ولا يؤدي لانقطاع الدعم لمدة شهرين كما روج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي هذا ما دام المستفيد من الدعم لا يزال يجتاحه .

شروط الأهلية في حساب دعم المواطن

أن يكون المسجل على الدفعة 22 من حساب المواطن سعودي الجنسية ويُستثنى من ذلك القرار ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعوديين وأيضًا حاملو بطاقات التنقل.

سعودي الجنسية ويُستثنى من ذلك القرار ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعوديين وأيضًا حاملو بطاقات التنقل. أن يقيم المستفيد من حساب المواطن في المملكة بشكل دائم ولا يتجاوز مدة بقاءه خارجها عن تسعين يومًا

عدم تواجد المواطن المستفيد من الدعم في السجن أو داء الإيواء الحكومي .

يجب أن تتوافق بيانات المواطن المستفيد من دعم الحساب مع البيانات الموجودة في الجهات ذات العلاقة .

تعتمد معايير الاستحقاق في حساب المواطن على حسب عدد أفراد الأسرة وإجمالي دخلهم والعمر وهل التابعين للأسرة أكبر من 18 عام أم أقل.

هذا وقد تم إيداع إجمالي مبلغ قدره 47.7 مليون ريال في الحساب حتى الوقت الحالي وقد شدد حساب المواطن على ضرورة ملء البيانات بصورة صحيحة، وبالنسبة للمستفيدين من البرنامج يجب في حالة حدوث أي تغيرات في بيانات المستفيدين من حساب دعم المواطن سواء كان المستفيد الرئيس أو التابعين له التوجه فورًا إلى بوابة الحساب الإلكترونية ، والقيام بتعديل البيانات حتى يتم دراستها والتحقق منها بشكل سليم من قبل القائمين على حساب دعم المواطن ودراسة استحقاق المستفيد مرة أخرى .