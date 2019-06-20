رابط التسجيل في حساب المواطن للدفعة 21 … موعد إيداع الدفعة العشرين من الدعم

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة تفاصيل واخر اخبار حساب المواطن ، حيث يعتبر حساب المواطن من أبرز برامج الدعم التي تقدمها الحكومة في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث تعمل الحكومة السعودية على تقديم كل ما هو يهدف إلى ترفيه حياه الأسرة السعودية من أجل إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي ، ويعتبر الدعم من أبرز البرامج التي يترقبها المواطن السعودي من أجل المساهمة في رفع المستوى الإقتصادي في السعودية ، وتحقيق التوزان المالي والإقتصادي .

خطوات التسجيل في حساب المواطن للدفعة 21

نرصد لكم متابعينا الكرام في المملكة كافة التفاصيل من أجل التسجيل في الدفعة الواحد والعشرين من برنامج الدعم السعودي ، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات التسجيل في البرنامج ، ونقدم لكم متابعينا تلك الخطوات وهى كالتالي :-

التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول إلى الرابط التالى هــــنـــا الضغط على أيقونة تسجيل جديد إدخال بيانات المستخدم الجديد ” رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، رقم الجوال ، رمز التحقق “

تعرف على موعد صرف الدفعة العشرين من حساب المواطن

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن الموعد الرسمي لصرف الدفعة العشرين من برنامج حساب المواطن ، حيث أعلن القائمون على البرنامج على أنه سوف يتم إيداع الدفعة الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو قبله أو بعده بيوم إذا كان اليوم العاشر هو يوم إجازة إسبوعية .