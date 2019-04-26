رابط التسجيل في نظام نور لتسجيل روضات الأطفال 1440

نظام نور لتسجيل روضات الأطفال هو برنامج مختص بالعمليات التعليمية، الموجودة في السعودية، حيث أنه يتضمن كل المؤسسات التعليمية المندرجة تحت وزارة التعليم، ويوفر لمديري المدارس وللمدرسين وللطلاب، وأيضا لأولياء الأمور الكثير من الخدمات الإلكترونية .

الخدمات الإلكترونية في نظام نور

متابعة أولياء الأمور لابنائهم، وذلك من خلال التعرف على درجاتهم، ومتابعة الأداء التعليمي الخاص بهم ومحاولة تحسينه.

معرفة النتائج الخاصة بالامتحانات، لجميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية.

• يتم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، على نظام مخصص متكامل.

• إمكانية التواصل المباشر، مع أولياء الأمور عن طريق برنامج الإرسال.

• وبالنسبة للمدرسين، يقوم المدرس بإدخال النتائج الخاصة بالطلاب، على ذلك النظام ويتم تدقيقها بصورة إلكترونية.

طريقة التسجيل في نظام نور السعودي

التسجيل في نظام نور، يتطلب بعض التعليمات والتحضيرات والتي تتمثل في:

شهادة الميلاد الخاصة بالطالب، بالإضافة إلى إرسال صورة منها أيضا. شهادة التطعيمات الخاصة بالطالب، بالإضافة إلى إرسال صورة منها. إرسال كارت العائلة، وإرسال صورة منه. صورة شخصية للطالب.

ويتم التسجيل في نظام نور لتسجيل روضات الأطفال، عن طريق الدخول إلى رابط الموقع الخاص بالنظام من هنا، واتباع الخطوات المطلوبة، ثم بعد ذلك يتم طباعة كافة المعلومات والخطوات التي تم اتباعها، وترفق بالسجل الصحي والصور، ويتم إرسالها إلى المدرسة، التي تم قبول الطالب بها. ويحافظ نظام نور السعودي على السرية، حيث أن لكل طالب رقم سري خاص به.

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