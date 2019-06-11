رابط التسجيل في وظائف التدريب التقني والمهني | وتفاصيل إعلان مواعيد الاختيار ” المحوسب ” والمقابلة الشخصية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هي من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي كان لها دور كبير وهام في رفع مؤشر أداء الخدمات الحكومية بالمملكة، وفي مقدمتها الخدمات الرقمية الحكومية، وذلك عبر تقديم دورات تدريبية مُكثفة وفاعلة للمتدربين ضمن المنشئات التدريبية التابعة لها .

ومُؤخراً أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة، عن مسابقة للتوظيف خاصة بفئات النساء وتحدياً متعلقة بالوظائف النسائية للتدريب بعدد من الكليات التقنية بالمملكة للبنات، وحددت المؤسسة العامة للتدريب التقني الفترة من يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 حتى الخميس 13 يونيو 2019 كفترة للتقدم للتسجيل في تلك الوظائف عبر رابط الكتروني رسمي تم تخصيصه لهذا الغرض .. وفيما يلي توضيح للرابط، مع توضيح كافة التفاصيل المعلنة عن مواعيد إعلان الاختيار والمقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل الوظيفة .

وظائف التدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية

أكد بيان صادر عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة، أن على كل راغبة في التقدم للوظائف النسائية التدريبية المُعلن عنها مؤخراً التسجيل بالرابط الخاص بالتقدم لتلك الوظيفة والتابع للمؤسسة من هنا .

وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني عن ضرورة أن يحتفظ المتقدم عبر الرابط الرسمي للوظائف بصورة من الطلب المُقدم يتم وضعه مع الأوراق الخاصة بيه عند إجراء المقابلة الشخصية التي سوف تتم معه لاحقاً للاختيار النهائي .

وأكدت المؤسسة أن مواعيد الاختيار والذي سيتم بطريقة الكترونية عبر الحاسب فور الانتهاء من عملية الاختيار المحوسب، سيتم الإعلان رسمياً عن مواعيد المقابلة الشخصية التي سوف يتم إجراءها مع من وقع عليهم الاختيار الإلكتروني من ضمن المسجلين عبر الرابط السابق ذكره للتسجيل بالوظيفة .