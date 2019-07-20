رابط التسجيل في وظائف وزارة المالية عبر جدارة تعرف على شروط التقديم وموعد التقديم والفئات المستهدفة من الإعلان

أعلنت وزارة المالية عن حاجتها لشغل وظائف من الخريجين والخريجات، الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم الرواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة، على موقع وزارة الخدمة المدنية، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كل التفاصيل الخاصة بالإعلان.

أعلنت وزارة المالية عن حاجتها لشغل وظائف بها بإجمالي، الوظائف المشمولة 59 وظيفة شاغرة للرجال والنساء ،بالمرتبة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

رابط التسجيل في وظائف وزارة المالية عبر جدارة

دعت وزارة المالية الراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة بها، الدخول على منظومة التوظيف جدارة، على موقع وزارة الخدمة المدنية من خلال هذا الرابط

الفئات المستهدفة بوظائف وزارة المالية

خريجو المعاهد التخصصية. خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها. خريجو درجة البكالوريوس والماجستير. الأولوية في الترشيح لغير التربويين.

وظائف وزارة المالية 1440 هجري

يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التربية والتعليم للحاصلين على درجاتهم من الخرج.

لابد من حضور المقابلة الشخصية.

ستكون الأولوية للتخصصات الغير تربوية.

ستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة سيتم اختيار الأعلى نقاطاً.

سيتم الترشيح النهائي بعد مطابقة البيانات وستعلن النتيجة عبر موقع وزارة المالية.

موعد التقديم على وظائف المالية 1440

سيتم التقديم على الوظائف إبتداً من الغد الأحد 18 ذي القعدة في الثامنة صباحاً حتى الخميس 22 ذي القعدة الحادية عشر مساءً عبر منظومة جدارة.

طريقة التسجيل في منظومة جدارة للتوظيف

يتم التسجيل في منظومة جدارة عن طريق الدخول على نظام جدارة، والتأكد من صحة البيانات، والاختيار بين الوظائف المعلنة، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية.