رابط التسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة والشروط اللازمة

يعتبر “برنامج المساعدة المقطوعة” في المملكة العربية السعودية، بهدف حماية محدوي الدخل، من الظروف الأقتصادية، وتم تطبيق هذا البرنامج ضمن برامج “الضمان الاجتماعي”، وهو ليس راتب شهر بل منحة، يتم إعطائها للاسر المحتاجة للمساعدة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على الشروط اللازمة للحصول على المساعدات المقطوعة، وكيفة الاستعلام عنها، وخطوات التسجيل، والفئات المستحقة للضمان الاجتماعي .

الإستعلام عن المساعدات المقطوعة

الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بـوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، عبر هذا الرابط.

سوف تظهر صفحة الإستعلام، قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك، وكتابة رمز التحقق في المربع الخاص به.

قم بالنقر على أيقونة “عرض”، وسوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

وبهذه الخطوات البسيطة قد تكون أتممت الإستعلام عن المساعدة المقطوعة.

المستحقين للمساعدات المقطوعة

السيدات المطلقات .

السيدات الارامل .

الايتام .

محدودي الدخل .

حالات العجر المؤقت .

أسر السجناء.

أسرة الغائب .

الأسرة المهجورة.

الأسر أصحاب الإحتياج .

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة

يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية .

يجب ان لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام .

يشترط ان يكون المتقدمين غير مشمولين في الضمان الاجتماعي .

عدم إمتلاك المتقدم أى سجلات تجارية .

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية .

ثم قم بالضغط على ايقونة عرض جميع الخدمات .

ثم قم بالدخول إلى خدمة الاستعلام عن المقطوعة عبر هذا الرابط

قم بإدخال السجل المدني ورمز الكود .

إذا ظهرت لك كلمة “طلب” أثناء الإستعلام هذا يعني أنه تم تسجيل الطلب في وكالة الضمان .