رابط التسجيل والتفعيل في موقع مساند musaned بالخطوات

تحدثنا فى مقال سابق عن “طريقة تسجيل الدخول فى نظام مساند” ، والآن سنتعرف على خطوات “مساند تسجيل جديد” وتفعيل الحساب بعد تفعيله، وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات المميزة التي تقوم بتقديمها وزارة العمل والتنمية، بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكنكم الحصول تأشيرة عمالة منزلية، وتعديل تأشيرة مساند، والاستعلام عن حالة طلب تأشيرة، وإستخراج فيزا خادمة، والعديد من الخدمات عبر الموقع الالكتروني .

مساند تسجيل دخول جديد افراد

يعتبر برنامج مساند من الخدمات الالكترونية المهمة التي تم إطلاقها فى عام 2014 من قبل وزارة العمل والتنمية السعودية، لتيسير عملية استقدام العمال المنزلية، بخطوات بسيطة وسهلة كالتالى :

قم بالدخول الى الموقع الالكتروني الخاص ببرنامج مساند عبر هذا الرابط

ستقوم بإدخال مجموعة من البيانات اثناء عملية التسجيل وهي : (الاسم الاول، اسم العائلة، ورقم الهوية، ورقم الجوال، والمنطقة، والمدينة، والحي، والبريد الالكتروني ) .

بعد إستكمال تعبئة هذه البيانات، يتم إرسال رسالة تفعيل عبر الموقع الالكتروني.

قم بتفعيل الحساب، عن طريق النقر على رابط موقع ساند الذى تم ارساله لك عبر البريد الالكتروني .

اذا لم تصل الرسالة عبر البريد الالكتروني عليك، اعادة خطوات التسجيل مرة اخرى.

والتاكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

قم بتسجيل الدخول والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الموقع .

ويعتبر ” مساند” من أفضل الأنظمة التي ساعدت فى استقدام العمالة المنزلية، والحصول على عمالة فى مختلف المهن، ومن شتي الجنسيات .