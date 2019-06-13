رابط التسجيل والقبول وكالة الأحوال المدنية بوابة انشر للتوظيف.. موعد التقديم للوظائف النسائية برتبة جندي أول وجندي

كشفت وكالة الأحوال المدنية التي تمثلها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للأحوال العسكرية السعودية عن فتح بوابة القبول والتسجيل في وكالة الأحوال المدنية للعناصر النسائية برتبة ( جندي أول – جندي) للعمل بوظيفة الأمن والحراسة في المكاتب النسائية للأحوال المدنية لعدة مناطق ومحافظات المملكة، وسيتم الاختيار وفقاً للشروط والطلبات الموضحة بالأسفل:

المؤهلات العلمية في التقديم للوظائف النسائية برتبة جندي أول وجندي

الرتبة المؤهل العلمي جندي أول ثانوية عامة مع دبلوم لمدة سنة فأكثر جندي ثانوية عامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى

شروط التقديم برتبة جندي أول – جندي لوكالة الأحوال المدنية 1440هـ

أن تكون المتقدمة للرتبة من جنسية سعودية الأصل والمنشأ، ولكن يستثنى من ولدت خارج المملكة بسبب عمل تأدية والدها خدمة للبلد.

ألا يقل عمرها عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً، وألا تكون تزوجت من غير سعودي.

أن تكون المتقدمة تتصف بحسن سير وسلوك وسمعة طيبة، وأن يكون غير محكوم عليها بأي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

تمتلك هوية شخصية وطنية مستقلة سارية العمل وقت موعد التقديم.

ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم، ويشترط التناسب بين الطول والوزن بناءً على اللائحة الطبية.

يشترط ألا يكون للمتقدمة سبق لها العمل في وظيفة متصلة بالخدمة العسكرية أو أنهت أعمالها في مراكز أو معاهد عسكرية لأي سبب، أو التحقت بوظيفة في جهة حكومية.

اجتياز المتقدمة كافة اختبارات القبول من كشف طبي، سمات الشخصية، اللياقة البدنية.

في حال الحصول على شهادات معادلة للثانوية العامة من خارج المملكة، يجب اعتمادها مسبقاً من الجهة المختصة.

موعد التقديم لوظيفة ( جندي أول – جندي) في وكالة الأحوال المدنية

سيبدأ التقديم يوم الأحد الموافق بتاريخ 13/10 / 1440 هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وسينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 16/10/1440 هـ في تمام العاشرة صباحاً.

طريقة التقديم في إحدى الوظائف المتاحة في وكالة الأحوال المدنية

يمكنك التقديم عبر رابط وكالة الأحوال المدنية. وإدخال البيانات المطلوبة من خلال الموقع.