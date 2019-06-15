رابط التقديم.. جامعة جدة تعلن وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس ببرنامج الابتعاث

أعلنت #جامعة_جدة بالمملكة العربية السعودية عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس عبر (برنامج الابتعاث)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الكليات المطلوبة عبر برنامج الابتعاث

كلية الأعمال. كلية الاتصال والإعلام. كلية علوم وهندسة الحاسب. كلية الهندسة. كلية علوم الرياضة. كلية العلوم الطبية التطبيقية. كلية العلوم الاجتماعية. كلية القانون والدراسات القضائية.

شروط التقديم على وظائف جامعة جدة

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. العمر لا يزيد عن (30) سنة. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في مجال التخصص المطلوب.

موعد التقديم:

– حددت جامعة جدة موعد التقديم وهو يوم الإثنين بمشيئة الله بتاريخ 14 /10 /1440هـ، وينتهي التقديم للوظائف الإكاديمية المعلن عنها يوم الأحد بتاريخ 27/ 10/ 1440هـ.

طريقة التقديم:

– وكشفت جامعة جدة عن موقع الجامعة وهو عن طريق برنامج (بعثتك وظيفتك) خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا