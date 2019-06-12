رابط التقديم على بنك التسليف والادخار : طريقة الحصول علي قروض من بنك الادخار والتنمية الاجتماعية السعودية

بنك السعودي للتسليف والادخار الموقع الرسمي قام بتفعيل رابط التقديم على بنك التسليف والادخار من اجل أن يستطيع جميع المواطنين الاختيار بين المنتجات الخاصة بالقروض لشراءها الكترونيا عن طريق شبكة المعلومات الدولية لشبكة الأنترنت، حيث يمكن تسجيل الدخول على بنك التسليف برقم الهوية الوطنية من اجل تقديم نموذج طلب للحصول علي القروض المتاحة بالبنك السعودي، تأتي خدمة التقديم على بنك التسليف والادخار من اجل أن يوفر البنك محاكاة تساعد الحكومة علي بناء اقتصاد قومي قوي عن طريق أن يعطي البنك تمويل اجتماعي لكافة أفراد المجتمع لكي يساهم في سد احتياجاتهم اليومية، من خلال هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم طريقة الحصول علي قروض من بنك الادخار والتنمية الاجتماعية السعودية.

رابط التقديم على بنك التسليف والادخار

الحصول على قرض من بنك التسليف سواء كانت تلك القروض متعلقة بالزواج أو خاص بإنشاء مشاريع صغيرة أو غيرها من القروض المتاحة، حيث يمكن الدخول علي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية السعودية من خلال رابط التقديم على بنك التسليف، من ثم يقوم المقترض بالدخول علي رابط أنشاء حساب جديد، وفي حالة وجود حساب خاص بك تقوم بالدخول فورا علي تسجيل الدخول للبنك السعودي للتسليف، البيانات المطلوبة لتسجيل هي تتلخص في رقم الهوية ورقم الجوال والبريد الالكتروني وغيرها من البيانات الأخري لكي تمكنك من الحصول علي القروض الاجتماعية أو التمويلية التي يمنحها البنك السعودي للتسليف.

بعد الانتهاء من التسجيل في البنك السعودي للتسليف والادخار يمكنك بكل سهولة فتح حساب بنكي كما يمكن لصاحب الحساب الكشف علي حركة الحساب الكترونيا للكشف عن سير عمليات الإيداع والسحب وتحويل الأموال بالإضافة يمكنه معرفة المنتجات التي يقدمها البنك المتعلقة بالقروض، وغيرها من الخدمات الأخري.