رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني الجديدة لحاصلين على البكالوريوس والثانوية العامة وأسماء الوظائف

أصبح رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني الجديدة مطلوب بقوة بعد إعلان الحرس الوطني عن وظائف للمتخرجين من الرجال والنساء ممن يحملون الدرجات العلمية والتخصصات المطلوبة من أجل شغل عدد من الوظائف كما أوضحت آلية التقديم والمواعيد .

رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني الجديدة

أعلن وزارة الحرس الوطني عن الوظائف الشاغرة لديها وقالت أن التقديم سيكون من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة هذا وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف الشاغرة نحو 94 وظيفة بمراتب ( 8، و7، و6، و5، 4) بإجمالي وظائف 77 للرجال و17 وظيفة نسائية.

مواعيد التقديم على وظائف الحرس الوطني

أعلنت الوزارة أن التقديم سيكون خلال موقع وزارة الخدمة المدينة جدارة اعتبارًا من الفترة يوم الأحد الموافق 18-11-1440هـ وحتى يوم الخميس الموافق 22 -11-1440هـ على أن تستمر فترة التقديم لمدة أربع وعشرون ساعة، على أن ينتهي التقديم يوم الخميس الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

كيفية التقديم لوظائف الحرس الوطني عبر جدارة

أولًا قم بالولوج إلى جدارة وتأكد تمامًا من صحة البيانات ثم الضغط على أيقون التقديم على الإعلانات الوظيفية ومنها قم بتحديد الرغبة ومن ثم الاختيار من الوظائف المعلنة (علمًا بأنه سوف يتم استبعاد كافة الطلبات غير المطابقة لنظام الترشيح).

التخصصات العلمية المطلوبة في وظائف وزارة الحرس الوطني

جميع خريجي المعاهد والحاصلين على شهادات الدبلوم المتوسط والحاملين لشهادة الثانوية العامة.

جميع المتخرجين من الجامعات والحاصلين على درجة البكالوريوس .

المتخرجون من الدبلومات العليا .

الحاصلين على درجة الماجستير .

المتخرجون من البرامج الإعدادية .

الحاصلين على شهادات من خارج المملكة لابد من وجود شهادة معادلة لها من المملكة.

شروط وظائف الحرس الوطني الجديدة

لابد من اجتياز الاختبار المعرفي المحدد للرجال الجامعيين المقدمين على وظائف المرتبة السابعة والسادسة.

شرط المقابلة الشخصية لكل المتقدمين والمتقدمات .

علمًا بأنه سوف يتم مطابقة البيانات مع المقابلة الشخصية والترشيح النهائي سيكون بعد ذلك .

المسمى الوظيفي لـ وظائف الحرس الوطني

محاسب مرتبة 8

باحث قانوني مرتبة 8

مهندس صناعي مساعد مرتبة 7

مهندس زراعي مساعد مرتبة 7

مهندس كهرباء مساعد مرتبة 7

مهندس ميكانيكي مساعد مرتبة 7

مهندس مدني مساعد مرتبة 7

باحث إحصاء مساعد مرتبة 6

باحث تخطيط مساعد مرتبة 6

باحث تطوير إداري مساعد مرتبة6

باحث شئون الموظفين مساعد مرتبة6

باحث شئون الموظفين مساعد مرتبة 6

باحث شئون الموظفين مساعد مرتبة 6

باحث عمليات موارد بشرية مرتبة 6

باحث عمليات موارد بشرية مرتبة 6

باحث عمليات موارد بشرية مرتبة 6

باحث قوى عاملة مساعد مرتبة 6

باحث قوى عاملة مساعد مرتبة 6

باحث عمليات موارد بشرية مرتبة 6

مراقب توظيف مرتبة6

مراقب شئون موظفين مرتبة 6

باحث تطوير إداري مساعد مرتبة 6

باحث قانوني مساعد مرتبة 6

علمًا بأن رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني الجديدة مفتوح إلى يوم الخميس غدًا حتى الساعة الثانية عشر مساءً، والبيانات التي يضفها المتقدم أو المتقدمة للتقديم على وظائف الحرس الوطني على مسئوليتهم الشخصية، وإذا تم التأكد من عدم صحتها سيتم استبعاد المتقدم في أي مرحلة من مراحل توظيف الحرس الوطني .