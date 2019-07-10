رابط التقديم على وظائف الشركه السعوديه للكهرباء في مجال الأمن الصناعي

أعلنت اشركة السعودية للكهرباء عن فتح باب التقدم على وظائف في مجال الأمن الصناعي الوظائف متاحة للرجال فقط ، للمواطنين السعوديين خريجي الثانوية، ويتم قبول الطلبات إبتداء من اليوم ويستمر حتي يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 م، ويتم تقديم الطلبات على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة، والوظائف متاحة فى فروع الشركة بجميع أنحاء المملكة العربية السعوديه، وسنتعرف من خلال هذا الموضوع على شروط التقدم للوظيفة، ومنها ان يكون المتقدم سعودي الجنسية وسنتعرف ايضا على طريقة التقديم .

شروط التقدم فى وظائف الشركه السعوديه للكهرباء

اعلنت الشركة السعودية عن بالشروط اللازمة للتقدم فى وظائف الامن الصناعي وهي :

يشترط ان يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية .

ان يكون المتقدم حاملا مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات ولا يقل التقدير عن جيد .

يشترط ان يكون طول المتقد للوظيفة 1.65 سم فأعلى .

ان يكون عمر المتقدم بين 20 الى 28 سنة هجرية .

يمكن التقدم للوظائف عبر هذا الرابط.

عن الشركه السعوديه للكهرباء

الشركة السعودية للكهرباء هي شركة مساهمة فى المملكة العربية السعودية، تم تأسيسها في شهر إبريل عام 2000، فى العاصمة السعودية الرياض، وهي شركة متخصصة في مجال إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء، في المملكة العربية السعودية، وتعد من اهم الشركات المتخصصة في مجال الطاقة الكهربية في أفريقيا والشرق الأوسط، ويشغل منصب الرئيس التنفيذى للشركة زياد شيحة، وتعمل الشركة تحت شعار “نعمل بإتقان من اجلكم” .