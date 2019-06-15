رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم عبر موقع جدارة.. التقديم بدءا من 15 شوال

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية عن حاجة المملكة لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، في مقر الديوان ومحاكم الديوان وهي في المقرات التالية (الرياض – جدة – المدينة المنورة – الدمام – سكاكا – أبها – مكة المكرمة – الاحساء – نجران – حائل) ويكون التقديم على المرتبتين السادسة والرابعة، وترغب الإدارة في شغل هذه الوظائف عن طريق المسابقة الوظيفية.

شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم

واشترطت الإدارة العامة للموارد البشرية في المتقدم عدة شروط وذلك طبقا للائحة التنفيذية الخاصة بوزارة الخدمة المدنية وهي:

المتقدم يكون سعودي الجنسية.

عمره تعدى الـ18 عاما.

أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا للخدمة.

توافر حسن السيرة والأخلاق.

الحصول على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

لا يكون حكم عليه من قبل في حد شرعي أو عقوبة السجن لمدة تزيد عن السنة ولا يكون متهما في جرائم رشوة أو تزوير أو اختلاس، أو تهريب مخدرات أو الترويج لها، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

أن يكون في الخدمة وغير مفصول لأسباب تأديبية.

إن كان مفصولا تكون مرت عليه سنة كاملة.

شروط المرتبتين السادسة والرابعة

واشترطت الإدارة العامة للموارد البشرية في المتقدم للوظائف للمرتبة الرابعة اجتياز اختبار (قياس القدرات العامة)، والمتقدم على وظائف المرتبة السادسة اجتياز اختبار (قياس القدرة المعرفية)، وهما اختباران يُقدّمهما المركز الوطني للقياس (قياس)، واشترطت إجراء الاختبار قبل تاريخ 3/ 11/ 1440هـ، وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم

وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم أن التقديم يبدأ من 15 شوال على الوظائف وسيكون عن طريق رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم هنا ، خلال الفترة 15 ـ 17 / 10 / 1440هـ .