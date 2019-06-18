رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440 بالمرتبة الرابعة والسادسة

كشف ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، عن فتح بوابة التقديم على العديد من الوظائف الإدارية الجديدة المتاحة للعام الحالي، وذلك على المرتبة الرابعة وحتى المرتبة السادسة، عبر موقعه الإلكتروني، وأوضح ديوان المظالم أن التقديم بدأ من اليوم الثلاثاء 1440/10/15هـ على وسوف ينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 1440/10/17هـ.

كما كشف ديوان المظالم، أن عدد الوظائف المتاحة في الوقت الحالي أكثر 90 وظيفة إدارية، والتي جاءت 50 وظيفة على المرتبة السادسة و40 وظيفة على المرتبة الرابعة والتي تم طرحها للرجال فقط، ويتم شغل الوظائف من خلال المسابقة الوظيفية التابعة للديوان، وسوف يتم العمل في مقر وأماكن الديوان في كل من لرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، سكاكا، أبها، مكة المكرمة، الأحساء، نجران، حائل.

تفاصيل وظائف ديوان المظالم 1440

وكشف ديوان المظالم، أن وظائف المرتبة الرابعة المتاحة تستهدف الحاصلين على الثانوية والدبلوم، بمسمي “أمين دائرة سر، سكرتير، كاتب، مأمور وثائق، محضر خصوم، ومساعد إداري، ومسجل معلومات، بالإضافة إلى ناسخ آلة”، بينما جاءت وظائف المرتبة السادسة الحاصلين على البكالوريوس بمسمي “أمين مستودع، باحث إحصاء، باحث تخطيط مساعد، باحث تطوير إداري مساعد، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، باحث قضايا مساعد، سكرتير دائرة، كاتب ضبط، مأمور علاقات عامة، مدقق شؤون الموظفين، مراقب أمن وسلامة، مساعد إداري، مفتش إداري، ناسخ آلة”.

واشترط الديوان، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ، ويشترط أن يكون المتقدم لائق صحي وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويشترط أن يكون حاصل على المؤهلات العلمية المناسبة والمصنفة في وزارة الخدمة المدنية.

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440

وأوضح ديوان المظالم، عبر موقعه الإلكتروني أن التقديم متاح ابتداء من اليوم الثلاثاء 1440/10/15هـ على وسوف ينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 1440/10/17هـ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، عبر الرابط التالي: من هنا.