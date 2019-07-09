رابط التقديم على وظائف شركة الكهرباء السعودية بوظائف الأمن الصناعي والرواتب المقدرة

بعد إعلان شركة الكهرباء السعودية عن وظائف شاغرة، ارتفع البحث عن رابط التقديم على وظائف شركة الكهرباء السعودية بوظائف الأمن الصناعي ، وهذا من أجل تنمية موردها البشرية وتطوير اللبنة الأساسية لنمو أعمالها قامت بتوفير وظائف رجل أمن لحاملي شهادة الثانوية العامة بنظام الدوام الكامل، وذلك من أجل حرص الشركة على تدريب وتطوير الكوادر البشرية من خلال برامجها المتخصصة.

رابط التقديم على وظائف شركة الكهرباء السعودية

أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن حاجتها لشغل وظائف في مجال الأمن الصناعي لشغل وظيفة ” رجل أمن ” من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك في كافة التخصصات وقامت شركة الكهرباء السعودية بتحديد عدة شروط لوظيفة رجل الأمن .

يبدأ التقديم على الوظائف يوم الأحد الموافق 4-11-1440هـ الموافق 7-7-2019م، ويستمر إلى يوم السبت الموافق 13-11-144هـ الموافق 13-7-2019م، على الموقع الرسمي للشركة. وذلك في إطار سعي الشركة لتعين أبناء الوطن وفقًا وتماشيًا لرؤية المملكة 2030 للقضاء على البطالة .

وللتقديم يتبع المتقدم التالي :

الولوج إلى الرابط المرفق بالأعلى ثم الضغط على أيقون “ Apply “

“ ومنها النقر على أيقون “ Create an account ” لكي يتمكن المتقدم من فتح حساب توظيفي جديد، ثم الرجوع للرابط والضغط على “ Apply “

” لكي يتمكن المتقدم من فتح حساب توظيفي جديد، ثم الرجوع للرابط والضغط على “ “ من ثم تعبئة البيانات واستكمال بقية خطوات التقديم لشغل الوظيفة.

شروط التقديم بوظائف شركة الكهرباء

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط حصول المتقدم على تقدير تراكمي جيد بالثانوية العامة.

أن يكون عمر المتقدم من عشرين إلى ثمان وعشرين عامًا .

أن لا يقل طول المتقدم 165سم.

نبذة عن الشركة والرواتب المقدرة

تعد شركة الكهرباء السعودية من الشركات المساهمة السعودية المتخصصة في مجال إنتاج ونقل الكهرباء لكافة أنحاء المملكة، كما أنها من أكبر شركات الطاقة بالشرق الأوسط، وأما عن الرواتب المقدرة فإن الراتب يبدأ من 8200 ريال، ويوجد ترقيات مثل الانتداب في جنوب المملكة تصل لـ 30000 شهريًا، والعمل دوام كامل لمدة 12 ساعة يوميًا لمدة أربعة أيام عمل وأربعة أيام راحة .

أما عن أماكن العمل فتكون كالتالي:

أبها، والإحسان، والخرج، والجبيل، والدمام، والدوادمي، والمدينة المنورة، والسفانية، وبريدة، وجازان، والنعيرية، وحائل، وحرض، وخريص، وحوطة بني تميم، وسدير، وسكاكا، وضباء الخضراء، وطبرجل، ونجران، ووعد الشمال، ومكة المكرمة.