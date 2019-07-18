بعد الإعلان عن عنها يبحث المواطنون عن رابط التقديم على وظائف شركة سمة للمعلومات الائتمانية ، حيث قامت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة عن فتح باب القبول والتقديم على وظائف شركة سمة بمجال التقنية، ويذكر أنها من أقوى الشركات في المملكة اليوم .

تم إنشاء شركة سمة عام 2002م و هي شركة ذات مسئولية محددة وهي تابعة إلى جهة المعلومات الائتمانية السعودية التي تم إنشائها عام 1998م وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

رابط التقديم على وظائف شركة سمة

أعلنت شركة سمة عن فتح باب التقديم عن وظائف تقنية شاغرة لديها في الرياض، وكما بيت الشركة ذلك من خلال صفحتها على موقع تواصل الأعمال لينكدإن لخدمات الأعمال والتوظيف عن وظائف سمة التقنية الشاغرة بالرياض، وأوضحت أن المسمى الوظيفي لها هو ” مسؤول أول تطبيقات المؤسسة” بالإنجليزية ” Enterprise Applications Admin”

شروط وظائف سمة التقنية

اشترطت الشركة من أجل وظائف تقنية بالرياض عدة شروط وهي:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ، أو هندسة تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

أربع سنوات من الخبرة في دعم تطبيق تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي.

مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية .

المهام الوظيفية المطلوبة لـ وظائف سمة التقنية

أن يتتبع جميع السياسات والعمليات الوظيفية ذات الصلة وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة مضبوطة ومتسقة.

أن يتتبع العمليات اليومية المتعلقة بالوظيفة الخاصة لضمان استمرارية العمل.

القيام بتقييم وضمان أداء التطبيقات وموثوقيتها من خلال مراقبة هذه الأنظمة وذلك من أجل التأكد من توفرها بشكل كبير وموازنة التحميل ووقت الاستجابة المرضي باستخدام أدوات الجهة الخارجية.

وأيضًا العمل عن كثب مع فريق دعم تكنولوجيا المعلومات الآخر لحل أي مشاكل متعلقة بالأداء وتقديم توصيات بشأن التحسينات أو التغييرات حسب الضرورة.

مواصلة التنفيذ الدقيق والفعال للدُفعات والترقيات والترحيل دون التأثير على الكفاءة التشغيلية للأنظمة.

القدرة على تحديد متطلبات النمو المستقبلية للتطبيقات في مجالات مثل حجم قاعدة البيانات وموارد الخادم والتخزين ؛ يقدم توصيات التحليل الفني ويعمل مع فريق دعم تكنولوجيا المعلومات الآخر لتلبية احتياجات سعة التطبيق.

هذا وأعلنت شركة سمة أن رابط التقديم على وظائف شركة سمة للمعلومات الائتمانية متاح بداية من يوم الأربعاء الموافق 17-7-2019م وأن وظائف شركة سمة التقنية مستمرة إلى أن تُعلن الشركة الاكتفاء الذاتي، ويتم التقديم عبر صفحتهم على موقع لينكدإن المرفقة في الأعلى وأن رابط