رابط التقديم على وظائف وزارة البيئة 1440 في كافة مناطق المملكة بنظام التعاقد

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، في الفترة الماضية، عن طرح (168) وظيفة شاغرة للرجال فقط، وذلك كافة مناطق المملكة العربية السعودية، من أجل شغلها بنظام التعاقد على الوظائف الرسمية المعلنة من الوزارة لكافة الخريجين وأصحاب المؤهلات المختلفة في السعودية.

الوظائف:

م الجهة العدد المسمى الوظيفي 1 الإدارة العامة للفروع بمقر الوزرة بالرياض 1 مهندس مدني مساعد 2 الإدارة العامة للفروع بمقر الوزرة بالرياض 1 مهندس زراعي مساعد 3 الإدارة العامة للفروع بمقر الوزرة بالرياض 1 باحث بيئي مساعد 4 الإدارة العامة للفروع بمقر الوزرة بالرياض 1 باحث ثروة حيوانية مساعد 5 الإدارة العامة للفروع بمقر الوزرة بالرياض 1 باحث إحصاء مساعد 6 الإدارة العامة للفروع بمقر الوزرة بالرياض 1 باحث عمليات موارد بشرية 7 الإدارة العامة للفروع بمقر الوزرة بالرياض 1 باحث ميزانية مساعد 8 فرع الوزارة بالرياض 2 باحث بيئي مساعد 9 فرع الوزارة بالرياض 4 باحث زراعي مساعد 10 فرع الوزارة بالرياض 1 مهندس مدني مساعد 11 فرع الوزارة بالرياض 2 باحث قانوني مساعد 12 فرع الوزارة بالرياض 1 مراقب بيئي 13 فرع الوزارة بالرياض 1 باحث عمليات موارد بشرية 14 فرع الوزارة بالرياض 1 باحث ميزانية مساعد 15 فرع الوزارة بالرياض 1 محاسب مساعد 16 فرع الوزارة بالرياض 1 باحث تسويق 17 فرع الوزارة بالرياض 1 باحث إحصاء مساعد 18 فرع الوزارة بمكة 1 باحث بيئي مساعد 19 فرع الوزارة بمكة 4 باحث زراعي مساعد 20 فرع الوزارة بمكة 2 باحث ثروة سمكية مساعد 21 فرع الوزارة بمكة 2 باحث قانوني مساعد 22 فرع الوزارة بمكة 1 محاسب مساعد 23 فرع الوزارة بمكة 1 فني دعم 24 فرع الوزارة بالمدينة المنورة 2 مهندس زراعي مساعد 25 فرع الوزارة بالمدينة المنورة 2 باحث زراعي مساعد 26 فرع الوزارة بالمدينة المنورة 1 باحث بيئي مساعد 27 فرع الوزارة بالمدينة المنورة 1 باحث عمليات موارد بشرية 28 فرع الوزارة بالمدينة المنورة 1 مهندس مدني مساعد 29 فرع الوزارة بالمدينة المنورة 1 فني دعم 30 فرع الوزارة بالقصيم 1 باحث قانوني مساعد 31 فرع الوزارة بالقصيم 3 باحث زراعي مساعد 32 فرع الوزارة بالقصيم 2 مهندس مدني مساعد 33 فرع الوزارة بالقصيم 2 باحث بيئي مساعد 34 فرع الوزارة بالقصيم 1 فني دعم 35 فرع الوزارة بالقصيم 1 مهندس زراعي مساعد 36 فرع الوزارة بالقصيم 1 باحث عمليات موارد بشرية 37 فرع الوزارة بالقصيم 1 مهندس كهربائي مساعد 38 فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 2 مهندس زراعي مساعد 39 فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 1 مهندس معماري 40 فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 1 مأمور علاقات عامة 41 فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 1 باحث استثمار مساعد 42 فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 1 باحث عمليات موارد بشرية 43 فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 2 باحث ثروة سمكية مساعد 44 فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 1 باحث قانوني مساعد 45 فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 2 باحث بيئي مساعد 46 فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 1 محاسب مساعد 47 فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 1 باحث إحصاء مساعد 48 فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 1 فني دعم 49 فرع الوزارة بمنطقة حائل 2 مهندس زراعي مساعد 50 فرع الوزارة بمنطقة حائل 1 مهندس مدني مساعد 51 فرع الوزارة بمنطقة حائل 3 باحث بيئي مساعد 52 فرع الوزارة بمنطقة حائل 1 فني دعم 53 فرع الوزارة بمنطقة حائل 2 باحث زراعي مساعد 54 فرع الوزارة بمنطقة حائل 1 باحث قانوني مساعد 55 فرع الوزارة بمنطقة حائل 1 مهندس كهربائي مساعد 56 فرع الوزارة بعسير 2 مهندس زراعي مساعد 57 فرع الوزارة بعسير 2 باحث زراعي مساعد 58 فرع الوزارة بعسير 2 باحث قانوني مساعد 59 فرع الوزارة بعسير 1 باحث مشتريات مساعد 60 فرع الوزارة بعسير 1 باحث ميزانية مساعد 61 فرع الوزارة بعسير 1 مهندس مدني مساعد 62 فرع الوزارة بعسير 1 فني دعم 63 فرع الوزارة بعسير 1 باحث استثمار مساعد 64 فرع الوزارة بعسير 1 مأمور علاقات عامة 65 فرع الوزارة بعسير 1 باحث عمليات موارد بشرية 66 فرع الوزارة بعسير 1 باحث تطوير موارد بشرية 67 فرع الوزارة بالجوف 1 مهندس مدني مساعد 68 فرع الوزارة بالجوف 1 مهندس بيئي مساعد 69 فرع الوزارة بالجوف 1 مهندس زراعي مساعد 70 فرع الوزارة بالجوف 2 باحث زراعي مساعد 71 فرع الوزارة بالجوف 1 باحث تخطيط مساعد 72 فرع الوزارة بالجوف 1 هيدرولوجي 73 فرع الوزارة بالجوف 1 باحث قانوني مساعد 74 فرع الوزارة بالجوف 1 فني دعم 75 فرع الوزارة بجازان 1 مهندس ميكانيكي مساعد 76 فرع الوزارة بجازان 1 مهندس زراعي مساعد 77 فرع الوزارة بجازان 2 باحث زراعي مساعد 78 فرع الوزارة بجازان 1 باحث بيئي مساعد 79 فرع الوزارة بجازان 1 مهندس بيئي مساعد 80 فرع الوزارة بجازان 1 باحث قانوني مساعد 81 فرع الوزارة بجازان 1 باحث ثروة سمكية مساعد 82 فرع الوزارة بجازان 1 باحث إحصاء مساعد 83 فرع الوزارة بجازان 1 محاسب مساعد 84 فرع الوزارة بجازان 1 باحث ميزانية مساعد 85 فرع الوزارة بجازان 1 مهندس مدني مساعد 86 فرع الوزارة بالباحة 1 مهندس بيئي مساعد 87 فرع الوزارة بالباحة 1 مهندس مدني مساعد 88 فرع الوزارة بالباحة 1 باحث قانوني مساعد 89 فرع الوزارة بالباحة 1 محاسب مساعد 90 فرع الوزارة بالباحة 1 باحث ميزانية مساعد 91 فرع الوزارة بالباحة 1 مأمور علاقات عامة 92 فرع الوزارة بالباحة 3 باحث زراعي مساعد 93 فرع الوزارة بالباحة 3 باحث بيئي مساعد 94 فرع الوزارة بتبوك 4 باحث زراعي مساعد 95 فرع الوزارة بتبوك 1 باحث قانوني مساعد 96 فرع الوزارة بتبوك 1 باحث بيئي مساعد 97 فرع الوزارة بتبوك 2 باحث ثروة سمكية مساعد 98 فرع الوزارة بتبوك 1 فني دعم 99 فرع الوزارة بتبوك 1 محاسب مساعد 100 فرع الوزارة بنجران 1 باحث قانوني مساعد 101 فرع الوزارة بنجران 1 محاسب مساعد 102 فرع الوزارة بنجران 1 فني دعم 103 فرع الوزارة بنجران 3 باحث زراعي مساعد 104 فرع الوزارة بنجران 1 باحث ميزانية مساعد 105 فرع الوزارة بنجران 1 باحث بيئي مساعد 106 فرع الوزارة بنجران 1 باحث مشتريات مساعد 107 فرع الوزارة بنجران 1 باحث تطوير موارد بشرية 108 فرع الوزارة بنجران 1 مأمور علاقات عامة 109 فرع الوزارة بالحدود الشمالية 1 مهندس مدني مساعد 110 فرع الوزارة بالحدود الشمالية 1 مهندس كهربائي مساعد 111 فرع الوزارة بالحدود الشمالية 2 مهندس زراعي مساعد 112 فرع الوزارة بالحدود الشمالية 7 باحث زراعي مساعد 113 فرع الوزارة بالحدود الشمالية 2 باحث بيئي مساعد 114 فرع الوزارة بالحدود الشمالية 2 باحث ثروة حيوانية مساعد 115 فرع الوزارة بالحدود الشمالية 1 باحث ميزانية مساعد 116 فرع الوزارة بالحدود الشمالية 2 محاسب مساعد 117 فرع الوزارة بالحدود الشمالية 1 باحث قانوني مساعد 118 فرع الوزارة بالحدود الشمالية 2 باحث عمليات موارد بشرية

واشترطت الوزارة؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوماً بحد شرعي أو بالسجن في أي من الجرائم، ويشترط أن لا يكون مفصول من الخدمة، ويشترط على المتقدم الحاصل على الشهادة العلمية من خارج المملكة توفير قرار المعادلة من وزارة التعليم، كما يشترط توفير اختبار القدرة المعرفية ودرجات الاختبار، كما سوف يتم العمل على مطابقة شهادات وبيانات المرشحين من خلال المقابلة الشخصية.

رابط التقديم على وظائف وزارة البيئة 1440

ودعت وزارة البيئة، كافة المواطنين الراغبين في شغل الوظائف، التقديم على الوظائف ابتداء من اليوم 1440/10/15هـ الموافق 2019/06/18م ولمدة 10 أيام من تاريخه، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، عبر الرابط التالي: اضغط هنا