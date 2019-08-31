رابط التقديم على وظائف وزارة التعليم الادارية 1441 بالمملكة عبر “جدارة” الخدمة الوطنية

استكمال لما تقوم به كافة الوزارات بالمملكة العربية السعودية من تقديم كافة الخدمات للمواطن السعودي لكي تجعله يعيش حياة كريمة وتحسن من مستوي دخله، فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن وجود عدة وظائف ادارية للرجال وايضا النساء عبر جدارة وذلك من المرتبه الرابعة حتي المرتبه التاسعة.

وظائف جدارة

حيث ان عدد الوظائف التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بالمملكة وصل الي 173 وظيفة ادارية، والتي تكون متاحة للحاصلين علي الشهادات الجامعية والدبلومات المتوسطة والمعاهد التخصصية، كما اعلنت الوزارة انه سوف يتم التقديم عن تلك الوظائف عن طريق جدارة، وذلك في الفترة من 2 الي 6 في العام الهجري الجديد 1441، وسوف نقدم لكم في تلك المقال جميع التفاصيل عن تلك الوظائف وايضا كيفية التقديم بها.

التقديم بوظائف جدارة الخدمة الوطنية

كما اعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، انه يمكنك التقدم للوظيفة الكترونيا وذلك عن طريق الموقع الرسمي الخاص بجدارة الخدمة الوطنية، حيث قالت الوزارة انه يجب علي كل متقدم للوظيفه التاكد من البيانات الخاصه به الموجودة علي الموقع، وفي حالة وجود اي اختلاف او خطاء في البيانات، يقوم المتقدم بارسال اعتراض لكي يقوم المختصين بدراسته، اما في حالة اذا كانت البيانات صحيحة يمكن التقدم للوظيفة مباشرا، عن طريق الضغط علي اعلانات الوظائف ثم يقوم بتحديد الوظيفة التي يريد التقدم لها.

رابط وزارة الخدمة الوطنية

يقوم المتقدم بعمل الخطوات السابقة عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة الخدمة الوطنية من هنااا، كما صرحت الوزارة ان القبول الفعلي للوظائف سوف يكون بعد تقديم كافة البيانات المطلوبة، وعمل المقابلات الشخصية.