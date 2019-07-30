رابط التقديم على وظائف وزارة العدل النسائية على المرتبة السابعة بمسمى كاتب عدل

التقديم على وظائف وزارة العدل النسائية ، حيث أعلنت وزارة العدل فتح باب التقديم على وظائف وزارة العدل للنساء 1441 اليوم من خلال الموقع الرسمي للوزارة وذلك للعمل في جميع مناطق المملكة والتعين على المرتبة السابعة بمسمى وظيفي كاتب عدل، جاءت فكرة تعيين النساء كـ كاتب عدل بعد توجيهات السيد الوزير الدكتور الشيخ وليد بن محمد الصمعاني بهدف تمكين المرأة في المرفق العدلي وتسهيل العمل للنساء في الخدمات التوثيقية وذلك سعياً من المملكة برفع شأن المرأة السعودية وإتاحة أكبر عدد من الوظائف لها.

وفي هذا الصدد تابع أيضاً رواتب بداية من 11 ألف ريال ومزايا أخرى – رابط التسجيل في برنامج رواد سار للمهندسين حديثي التخرج، فيما أعلن ستاد الملك فهد عن وظائف شاغرة للرجال في مشروعي محطات الكهرباء و الاستاد والتفاصيل من خلال رابط شروط وطريقة التقديم على وظائف مشروع استاد الملك فهد بمدينتي الرياض والخرج.

شروط التقديم على وظائف وزارة العدل النسائية 1441

أوضحت وزارة العدل بعض الشروط والمعايير من أجل القبول في وظائف وزارة العدل للنساء وهي على النحو التالي:-

يشترط الجنسية السعودية.

حصول المتقدمة على مؤهل بكالوريوس في مجال (الشريعة، القانون، الاجتماع، الإدارة والتقنية للمرة الأولى في الوزارة).

يشترط حسن السير والسلوك والسمعة ولا يكون قد سبق صدور حكم ضدها في أي جريمة كانت.

صور من وثيقة التخرج تكون واضحة.

رابط التقديم على وظائف وزارة العدل النسائية

على الراغبات التسجيل في وظائف وزارة العدل للنساء عبر رابط وظائف وزارة العدل بوابة الوزارة الإلكترونية وذلك بداية التقديم على الوظائف اليوم الثلاثاء 27 ذو القعدة 1440 الموافق 30 يوليو 2019 ويستمر التقديم على وظائف كاتب عدل للنساء لمدة أسبوع من تاريخه.