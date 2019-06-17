رابط التقديم على وظائف وزارة النقل جدارة 1440 براتب يصل إلى 7000 ريال للجنسين على سلم الرواتب

تواصلت عمليات التقديم والتسجيل في وظائف وزارة النقل السعودية، والتي بدأ التقديم عليها أمس الأحد، عبر جدارة الخدمة المدنية، حيث طرحت وزارة النقل السعودية، 127 وظيفة شاغرة للجنسين على المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة، وأتاحت الوزارة التقديم من خلال بوابة جدارة للتوظيف التابعة للخدمة المدنية، وأوضحت الوزارة أن التسجيل مستمر حتى يوم الخميس الموافق 17 شوال من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة 12 مساء، من خلال جدارة وبعدها سوف يتم دراسة المتقدمين وإعلان الأسماء المرشحة لإجراء المقابلة.

رابط التقديم على وظائف وزارة النقل للرجال والنساء

وكانت وزارة النقل أعلنت عن طرح الوظائف في الأسبوع الماضي، وذلك لحديثي التخرج من الحاصلين على الثانوية العامة فما فوق، كما أكدت أن الوظائف المعلنة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام التابع للخدمة المدنية.

وأتاحت وزارة النقل السعودية، التقديم للرجال والنساء المنطبق عليهم الشروط الموضحة في الإعلان، من خلال بوابة جدارة الرسمية، عبر الرابط التالي: من هنا، ويجب الدخول على الحساب المسجل في جدارة والتأكد من كافة البيانات الشخصية، وفي حالة حدوث تغييرات يرجى تقديم طلب لدى وزارة الخدمة المدنية من أجل دراسته.

ويعد نظام جدارة واحد من الأنظمة المهمة للغاية في المملكة العربية السعودية والتابع لوزارة الخدمة المدنية، حيث يتيح التقديم على عدد كبير من الوظائف الإلكترونية الحكومية.