رابط التقديم علي الوظائف التعليمية 1441 للرجال والنساء عبر جدارة “فتح التقديم لشغل 10456 وظيفة تعليمية”

بدء من اليوم الأربعاء وحتى الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء ٢٣ رمضان، يبدأ التقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني علي الوظائف التعليمية 1441 وبالتحديد ل 10 آلاف و456 وظيفة تعليمية شاغرة للرجال والنساء للعام الدراسي ١٤٤١ه.

حيث يبلغ عدد الوظائف التعليمية المتاحة للتقديم بها من قبل حاملي درجة البكالوريوس من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص علي موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني كما أعلنها المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء.

التوزيع التفصيلي لاحتياج التعيين لعام 1441 هـ حسب القطاعات

ويمكن لراغبي التقديم علي الوظائف التعليمية من الرجال والنساء، التعرّف على التوزيع التفصيلي لاحتياج التعيين لعام 1441 هـ حسب القطاعات المختلفة من رابط الإدارة العامة لشؤون المعلمين، من هنا، فقط قم باختيار الجنس “بنين-بنات”، و اختيار التخصص من بين عدة تخصصات مطلوبة، ومن ثم أختيار المرحلة سواء ” مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية”.

رابط التقديم في الوظائف التعليمية 1441

التقديم علي الوظائف التعليمية يكون عبر نظام جدارة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية بدء من اليوم الأربعاء الموافق 1440/9/17هـ في تمام الساعة 10 صباحاً، حتى الثلاثاء الموافق 1440/9/23هـ في تمام الساعة 4 عصراً.