رابط التقديم والقبول في جامعة جدة للبكالوريوس والدبلوم 1443

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة⁩، اليوم الأربعاء، عن فتح بوابة القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي للعام الجديد 1443 هجريًا، ونشرت رابط التقديم والقبول للجامعة الذي سيتم من خلاله التقديم الإلكتروني فقط، وذلك بعد قراءة رمز الباركود، مشددة على أنه في حالة عدم تأكيد الطلب في الفترة المحددة، يعني إلغاء طلب تقديم الالتحاق بالجامعة .

ضوابط التسجيل في جامعة جدة

كما أضافت جامعة جدة، بأنه بعد تأكيد الطلب لا يمكنك تعديل أي بيانات، وفي حال ترشيحك للقبول في الجامعة عليك رفع المستندات المطلوبة منك واضحة و كاملة، مع ضرورة متابعة مراحل القبول للتأكد من اجتيازك لجميع المراحل، على أن يتم التأكيد إلكترونيًا، وفي حالة عدم تأكيدك لقبول الرغبة المرشح عليها و في الزمن المحدد لك سوف يتم إلغاء ترشيحك ولا يحق لك المطالبة بإعادة الترشيح مرة أخرى.

منح المرشح الرقم الجامعي

وفي مرحلة القبول الإلكتروني للجامعة، يتم منح المرشح الرقم الجامعي، ويتم من خلالها المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته للقبول النهائي، إلا أنه لا يحق المطالبة بتغيير المسار أو البرنامج الأكاديمي بعد ظهور الرقم الجامعي للطالب، أما في حال عدم حضور الطالب /الطالبة للجامعة خلال الشهر الأول من بداية الدراسة سوف يتم إلغاء قبوله ولا يحق للطالب / الطالبة المطالبة بإعادة القيد.

رابط التقدم لجامعة جدة

أما عن الرابط الإلكتروني للتقدم وتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ورفع المرفقات، فهو: https://adm.uj.edu.sa.